アレクサンダル・スタンコビッチは、アッピアーノ・ジェンティーレのインテルで依然として未知数の存在だ。インテルがクラブ・ブルッヘに3-4で敗れたチャンピオンズリーグの厳しい一夜にも、当初はチャルハノールと出場を争うはずだったセルビア人MFの出場は、アディショナルタイムを除けばわずか2分間にとどまった。

それでも、その時間でボニーのゴールをアシストし、自身の将来をめぐる噂を再燃させた。迎える1月には、必然的にプレミアリーグ方面からの噂が再び聞こえてくるだろう。