アレクサンダル・スタンコビッチは、アッピアーノ・ジェンティーレのインテルで依然として未知数の存在だ。インテルがクラブ・ブルッヘに3-4で敗れたチャンピオンズリーグの厳しい一夜にも、当初はチャルハノールと出場を争うはずだったセルビア人MFの出場は、アディショナルタイムを除けばわずか2分間にとどまった。
それでも、その時間でボニーのゴールをアシストし、自身の将来をめぐる噂を再燃させた。迎える1月には、必然的にプレミアリーグ方面からの噂が再び聞こえてくるだろう。
アレクサンダル・スタンコビッチは、アッピアーノ・ジェンティーレのインテルで依然として未知数の存在だ。インテルがクラブ・ブルッヘに3-4で敗れたチャンピオンズリーグの厳しい一夜にも、当初はチャルハノールと出場を争うはずだったセルビア人MFの出場は、アディショナルタイムを除けばわずか2分間にとどまった。
それでも、その時間でボニーのゴールをアシストし、自身の将来をめぐる噂を再燃させた。迎える1月には、必然的にプレミアリーグ方面からの噂が再び聞こえてくるだろう。
リーグ戦とチャンピオンズリーグの計4試合で、出場時間はわずか46分（これにアディショナルタイムが加わる）。それでも1アシストを記録している。キヴにとって、このセルビア人選手は中盤で最後の控えという位置づけだ。現在はカーティス・ジョーンズの負傷によって出場機会が増える可能性もあったが、そうはなっていない。彼に出番が巡ってくる時はまだ訪れず、成長させるという構想も徐々に行き詰まりつつある。
インテル陣営が大きな失意に沈むなか、スペインから1月に向けた再攻勢の動きが伝えられた。『AS』が報じている。夏にプレミアリーグから寄せられた関心は消えておらず、むしろ再び強まっている。同紙によると、1月に4000万ユーロのオファーが届けば、インテルは今度こそ断らないという。
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