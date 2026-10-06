確かに、非常に高いレベルの選手たちとトレーニングを積めば、他では目にできないことを見て学べる。しかしその一方で、2005年生まれのような若き才能が成長していく道のりは、やはりピッチで実際に出場時間を重ねることなしにはあり得ない。

そもそも昨季にクラブ・ブルージュで見せた飛躍も、リーグ戦とチャンピオンズリーグの両方で先発の座をつかみ、それを維持したことによって実現したものだった。

では、ここから1月までに何をすべきか。いつでも準備ができている状態を目指して取り組むのは間違いなく一つの選択肢だが、2026-2027シーズンを継続的にプレーできる6か月のレンタル移籍で締めくくるため、今のうちから動向を探り始めることも、必然的に検討すべき選択肢になってくる。