代表ウィークを経ても、セルビア代表で経験を積んだインテルのアレクサンダル・スタンコビッチが、より落ち着きや意欲を増した状態で戻ってきたわけではない。だが少なくとも、今季ここまでインテルで得ていたよりも多くの出場時間を経て戻ってきたのは確かだ。
2005年生まれのこのMFは今日、正式にクリスティアン・キヴの起用が可能な状態に戻った。しかし、ここから1月にかけて、その将来の多くが明確にされなければならない。
代表ウィークを経ても、セルビア代表で経験を積んだインテルのアレクサンダル・スタンコビッチが、より落ち着きや意欲を増した状態で戻ってきたわけではない。だが少なくとも、今季ここまでインテルで得ていたよりも多くの出場時間を経て戻ってきたのは確かだ。
2005年生まれのこのMFは今日、正式にクリスティアン・キヴの起用が可能な状態に戻った。しかし、ここから1月にかけて、その将来の多くが明確にされなければならない。
アレクサンダル・スタンコビッチは今回の代表ウィークで、ここまでセルビア代表の一員としてプレーした時間が、インテルで全公式戦を通じて出場した時間を上回っている。
実際、インテルでは2試合合計でわずか15分の出場にとどまっている。一方のセルビア代表では、4戦4敗だったにもかかわらず、オランダ戦の第1戦、第2戦の両方で先発出場し、合計125分間プレーした。
スタンコビッチは今夏、インテル残留を強く望み、自らのチャンスに懸けることを選び、ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネに届いた自身へのあらゆるオファーを送り返していた。出場機会が限られることは理解していたが、少ないことと、ほとんどないことの間にはやはり大きな違いがある。
中断期間明けには、よほどのサプライズがない限り、キヴはスカッド全員を使える見通しだ。さらにチャルハノールも復帰しており、中盤ではスタンコビッチはムヒタリアンと並ぶ7番手の選択肢となっている。
確かに、非常に高いレベルの選手たちとトレーニングを積めば、他では目にできないことを見て学べる。しかしその一方で、2005年生まれのような若き才能が成長していく道のりは、やはりピッチで実際に出場時間を重ねることなしにはあり得ない。
そもそも昨季にクラブ・ブルージュで見せた飛躍も、リーグ戦とチャンピオンズリーグの両方で先発の座をつかみ、それを維持したことによって実現したものだった。
では、ここから1月までに何をすべきか。いつでも準備ができている状態を目指して取り組むのは間違いなく一つの選択肢だが、2026-2027シーズンを継続的にプレーできる6か月のレンタル移籍で締めくくるため、今のうちから動向を探り始めることも、必然的に検討すべき選択肢になってくる。
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スタンコビッチは以前から、インテルで主力としてプレーすることが夢だと繰り返し語ってきた。シーズン終了時点でチャルハノールの契約延長がまとまらなければ、そのポジションには大きな穴が空くことになる。2027年6月までに、その後継者となる準備を整えることが、デヤンの息子にとって最優先事項でなければならない。ミラノに残るにせよ、別の場所へ向かうにせよ、それはこの若きキャリアにおいて最も重要な選択になるだろう。