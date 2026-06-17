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inter Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

インテル、シーズンチケット販売開始：詳細はこちら

インテル
セリエ A

インテル・シーズンチケットの更新方法

イタリア王者インテルが2026-27シーズンのシーズンチケット販売を開始した。クラブ公式サイトによると、第1フェーズが開始され、インテルサポーターはシーズンチケットの更新が可能だ。


昨シーズン同様、内容は異なる3種類のシーズンチケット「FULL」「PLUS」「BASE」が用意されています。 「FULL」はUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ観戦可能な唯一のプランです。また、セコンド・アンニョ・ブルーのシーズンチケット保有者は、インテル対ミランのホームダービーチケットを割引価格で先行購入できます。この試合では当該エリアはアウェイサポーター用となります。


詳細はinter.itに掲載されている販売スケジュールをご確認ください。

  • フェーズ1 – 更新、6月17日～29日

    2025/26シーズン券保有者は、現在の席を継続するか、空席へ変更できます。


    フェーズ2 – 「LOYALTY INTERISTA」先行販売、7月3日～6日

    7月3日（金）12:00開始、7月6日（月）23:59終了。対象は、以下の条件を1つ以上満たす「ロイヤリティ・インテル」会員です：


    2025/26シーズンにシーズンチケットを保有し、更新期間に参加していないこと


    6月17日12:00～6月24日12:00の期間に、以下の「ロイヤリティ・ミッション」を1つ以上完了していること：


    - 「Inter Club Plus 2026/27」への加入（会員登録完了、支払い正常、会員カードをロイヤリティ・プロフィールに紐付け）


    ・100ユーロ以上のチケットギフトカード購入：コードをロイヤリティプロフィールに登録。コードは1回限り有効。


    - インター・オンラインストアで100€以上購入：登録後に同じメールアドレスで行われた購入のみ対象。登録前や別アドレスでの注文は無効。ギフトカードは対象外。検証はシステムが自動で行います。


    先行販売へのアクセス


    ミッション終了後、対象ユーザーには「Interista」ロイヤリティプロフィールに「2026/27シーズン シーズンチケットミッション」バッジが表示されます。


    このバッジが表示されている間は、先行販売ページにアクセスできます。


    2026年6月30日23:59まで表示されます。


    ただし、バッジの保有はシーズンチケット購入を保証するものではなく、プレセールへのアクセス権のみです。


    購入には以下の条件を満たす必要があります。

    シーズンチケットを購入するには、以下の条件を満たす必要があります：


    有効な「Siamo Noi」会員カードを利用すること


    6月24日12:00までに当該カードを自身のロイヤリティ・プロフィールに登録すること


    紐付けが完了していないと、上記条件を満たしても先行販売を利用できません。


    会員カードはtdt.inter.itからオンラインでお申し込みいただけます。


    ステップ3：一般販売（7月10日～）

    残席がある場合、7月10日12:00から一般販売が始まります。FULL・PLUS・BASEのいずれかを選択してシーズンチケットを購入できます。購入には「Siamo Noi」カードが必要です。お持ちでない方はtdt.inter.itで登録してください。

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