インテル、シルヴィーノ・ロウロ氏の逝去に哀悼の意：トリプレッタ時代のゴールキーパーコーチ

FCインテルナツィオナーレ・ミラノは、ジョゼ・モウリーニョ監督の長年の側近であり、2008年から2010年までインテル・ミラノのトップチームでゴールキーパーコーチを務めたシルヴィーノ・デ・アルメイダ・ロウロ氏の逝去に対し、哀悼の意を表します。

23年にわたるゴールキーパーとしてのキャリアを経て、シルヴィーノはモウリーニョと共にスタッフとしての道を歩み始め、2001年から2018年まで彼と共に働きました。ネラッツゥーロでは、ジュリオ・セザール、フランチェスコ・トルド、パオロ・オルランドーニからなるゴールキーパー陣を指導し、現在はクリスティアン・チヴのスタッフとして同じ役割を担っています。 強烈な個性とカリスマ性を兼ね備えたシルヴィーノが、アッピアーノ・ジェンティーレの練習場で自ら手袋をはめ、GKトレーニングに参加する姿は珍しくありませんでした。インテルでの2シーズン、彼の貢献は2度のセリエA優勝、2度のイタリア・スーパーカップ、1度のコッパ・イタリア、そして2010年のチャンピオンズリーグ制覇において不可欠なものでした。

クラブ一同、この悲しみの時、遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。



