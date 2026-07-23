インテル、ジョン・ストーンズ獲得に障害。アーセナルがサリバ長期離脱を受け、元マンチェスター・シティDF争奪戦に参入。

1994年生まれのセンターバックは、怪我で出場18試合にとどまった厳しいシーズンを過ごした。それでも前回W杯ではイングランド代表として実力を示した。 インテルも獲得に興味を示す。アチェルビとデ・フライの退団に備え、2人のセンターバックを探しており、その1人として移籍金が安いベテランを候補に挙げている。 ただし、実現にはストーンズの大幅な譲歩が不可欠だ。数週間前から仲介業者が提案しているストーンズは、フリー移籍ながら年俸と契約金で高額を要求しているとされる。