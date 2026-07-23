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インテル、ジョン・ストーンズ獲得に障害。アーセナルがサリバ長期離脱を受け、元マンチェスター・シティDF争奪戦に参入。

インテル
ジョン・ストーンズ
アーセナル

フリーのイングランド人センターバックがインテルにオファーされた。

アーセナルDFウィリアム・サリバの背傷により、イングランド王者の補強方針が急転換する可能性があるこれを受け、数週間前からジョン・ストーンズをリストアップしているインテルにも影響が及ぶ見込みだ。ストーンズはマンチェスター・シティを退団しフリーとなり、サリバ同様W杯を終えたばかりである。


  • アーセナル、サリバに不運

    スカイ・スポーツによると、アーセナルはサリバの長期離脱を受け、緊急補強を検討している。サリバはW杯準決勝スペイン戦で背中の怪我を再発させた。 クラブは回復までに長期間を要すると発表し、アーセナルは再び移籍市場へ注目している。候補にはアストン・ヴィラのエズリ・コンサ、マンチェスター・シティのジョン・ストーンズが挙がっている。

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  • ストーンズの要望

    1994年生まれのセンターバックは、怪我で出場18試合にとどまった厳しいシーズンを過ごした。それでも前回W杯ではイングランド代表として実力を示した。 インテルも獲得に興味を示す。アチェルビとデ・フライの退団に備え、2人のセンターバックを探しており、その1人として移籍金が安いベテランを候補に挙げている。 ただし、実現にはストーンズの大幅な譲歩が不可欠だ。数週間前から仲介業者が提案しているストーンズは、フリー移籍ながら年俸と契約金で高額を要求しているとされる

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