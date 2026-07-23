アーセナルDFウィリアム・サリバの背傷により、イングランド王者の補強方針が急転換する可能性がある。これを受け、数週間前からジョン・ストーンズをリストアップしているインテルにも影響が及ぶ見込みだ。ストーンズはマンチェスター・シティを退団しフリーとなり、サリバ同様W杯を終えたばかりである。
翻訳者：
インテル、ジョン・ストーンズ獲得に障害。アーセナルがサリバ長期離脱を受け、元マンチェスター・シティDF争奪戦に参入。
アーセナル、サリバに不運
スカイ・スポーツによると、アーセナルはサリバの長期離脱を受け、緊急補強を検討している。サリバはW杯準決勝スペイン戦で背中の怪我を再発させた。 クラブは回復までに長期間を要すると発表し、アーセナルは再び移籍市場へ注目している。候補にはアストン・ヴィラのエズリ・コンサ、マンチェスター・シティのジョン・ストーンズが挙がっている。
ストーンズの要望
1994年生まれのセンターバックは、怪我で出場18試合にとどまった厳しいシーズンを過ごした。それでも前回W杯ではイングランド代表として実力を示した。 インテルも獲得に興味を示す。アチェルビとデ・フライの退団に備え、2人のセンターバックを探しており、その1人として移籍金が安いベテランを候補に挙げている。 ただし、実現にはストーンズの大幅な譲歩が不可欠だ。数週間前から仲介業者が提案しているストーンズは、フリー移籍ながら年俸と契約金で高額を要求しているとされる。
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