インテル、ジエリンスキがインザーギを批判：「彼は常連選手ばかり起用していたから、スタメンでプレーするのは不可能だった。一方、チブなら……」

「ワールドカップ？ たまにしか観ない。18時や21時の試合なら観るけど、最初から最後まで観たことはない。胸が痛むから。印象的だったのはノルウェー。優勝候補はフランスかな」。





インザーギには感謝している。彼のおかげでインテルに来れたし、今のジエリンスキの状態を見てもらえなかったのは残念だ。特定のタイプとは言わないが、彼は主力選手を重用していた。 大事な試合では、調子が良くてもスタメンに入るのは難しかった。調子が上がってきたタイミングで僕は怪我をした。それでも、彼は優れた監督だ」。





「チブは少し待たなければならなかったが、その忍耐は報われた。ピッチに立つたびに彼に感謝した。私はインテルのキープレーヤーになり、彼は常に私を信頼し、私は彼を失望させなかった」。