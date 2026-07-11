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Simone Gervasio

翻訳者：

インテル、ジエリンスキがインザーギを批判：「彼は常連選手ばかり起用していたから、スタメンでプレーするのは不可能だった。一方、チブなら……」

インテル
セリエ A
ピオトル・ジエリンスキ

来シーズンを見据え、インテルMFピオトル・シェリンスキがポーランドサイト「Meczyki」のインタビューに応じた。代表のW杯予選敗退、インテルでの経験、将来を語った。


  • 「ワールドカップ？ たまにしか観ない。18時や21時の試合なら観るけど、最初から最後まで観たことはない胸が痛むから。印象的だったのはノルウェー。優勝候補はフランスかな」。


    インザーギには感謝している。彼のおかげでインテルに来れたし、今のジエリンスキの状態を見てもらえなかったのは残念だ特定のタイプとは言わないが、彼は主力選手を重用していた。 大事な試合では、調子が良くてもスタメンに入るのは難しかった。調子が上がってきたタイミングで僕は怪我をした。それでも、彼は優れた監督だ」。


    「チブは少し待たなければならなかったが、その忍耐は報われた。ピッチに立つたびに彼に感謝した。私はインテルのキープレーヤーになり、彼は常に私を信頼し、私は彼を失望させなかった」。

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