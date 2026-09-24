ブエノスアイレスのパレルモ地区で2004年10月4日に生まれたサンティアゴ・ベルトランは、イタリアのパスポートを持つアルゼンチン人。身長は190センチで、足元の組み立てに優れ、良質な左足を生かせる。そしてすでにアルゼンチン代表の候補にも入っている。





実際、12歳まではトップ下としてプレーしており、学業のためのあらゆるトライアルを断り続けていた。その後、成年に達する少し前にポジションを変更し、チームメートの負傷を受けてGKへ転向した。彼を見いだしたのは、リーベルの元GKコーチであるタト・モンテスで、下部組織入りを実現させ、各カテゴリーを順に経験させた。すでにアルゼンチンで地位を築いたベルトランは、代表監督スカローニから今回の長い代表ウィークに向けて招集されており、母国では新たなディブ・マルティネスとして語られている。同選手とは、保有権を管理する代理人事務所も共有している。





フランコ・アルマーニの控えとしてスタートした今季だったが、先発GKがアキレス腱に重傷を負ったことで状況は一変し、出場機会と定位置を手にした。ベルトランもまた重い靱帯のケガを乗り越えなければならなかったが、このチャンスを最大限に生かし、コパ・スダメリカーナ敗退を防ぐことはできなかったとはいえ、チームの柱となった。今季は全公式戦を合わせてすでに39試合に出場し、34失点、15回のクリーンシートを記録している。その将来はまだ白紙で、アルゼンチンとインテルの間にある良好な歴史を再びよみがえらせる可能性もある。