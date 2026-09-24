インテルにおけるアルゼンチン人選手の歴史に、近く新たな名前が加わるかもしれない。インテルはサンティアゴ・ベルトランの獲得に動いており、このリーベル・プレート所属GKは2004年生まれで、イタリアのパスポートも保有。さらにユヴェントス、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリーも関心を寄せている。
インテル、サンティアゴ・ベルトランに関心 マンチェスター・ユナイテッドとユヴェントスとの争奪戦に：どんな選手で、契約解除条項はいくらか、そしていつ移籍可能になるのか
フアン・パブロ・カリーソに続き、インテルで27試合に出場した後、インテルはアルゼンチン代表の新たな守護神に託す可能性がある。高く評価しているのは21歳のベルトランで、契約満了は2027年12月31日。そしてミジョナリオスの新たな宝石でもある。ブエノスアイレスのクラブは、契約延長、そして何よりも現在2500万ドルの契約解除条項を1億ドルまで引き上げるため、最初の協議を始めている。
一方でインテルは、すでにハビエル・サネッティを通じて動いていたようで、まさにインテル副会長が次の移籍市場の期間に向けて、選手の獲得可能性について情報を求めたという。だが、Diario UNOが報じたところによれば、同選手にはマンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリーも関心を示しており、さらに今夏にはユヴェントスも最初の問い合わせを行っていた。
ブエノスアイレスのパレルモ地区で2004年10月4日に生まれたサンティアゴ・ベルトランは、イタリアのパスポートを持つアルゼンチン人。身長は190センチで、足元の組み立てに優れ、良質な左足を生かせる。そしてすでにアルゼンチン代表の候補にも入っている。
実際、12歳まではトップ下としてプレーしており、学業のためのあらゆるトライアルを断り続けていた。その後、成年に達する少し前にポジションを変更し、チームメートの負傷を受けてGKへ転向した。彼を見いだしたのは、リーベルの元GKコーチであるタト・モンテスで、下部組織入りを実現させ、各カテゴリーを順に経験させた。すでにアルゼンチンで地位を築いたベルトランは、代表監督スカローニから今回の長い代表ウィークに向けて招集されており、母国では新たなディブ・マルティネスとして語られている。同選手とは、保有権を管理する代理人事務所も共有している。
フランコ・アルマーニの控えとしてスタートした今季だったが、先発GKがアキレス腱に重傷を負ったことで状況は一変し、出場機会と定位置を手にした。ベルトランもまた重い靱帯のケガを乗り越えなければならなかったが、このチャンスを最大限に生かし、コパ・スダメリカーナ敗退を防ぐことはできなかったとはいえ、チームの柱となった。今季は全公式戦を合わせてすでに39試合に出場し、34失点、15回のクリーンシートを記録している。その将来はまだ白紙で、アルゼンチンとインテルの間にある良好な歴史を再びよみがえらせる可能性もある。
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