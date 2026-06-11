インテル副会長のハビエル・サネッティが、アルゼンチンの『ラ・ナシオン』紙のインタビューに答えた。 内容は多岐にわたり、ボド/グリムト戦でラウタロ・マルティネスが負傷した不安、イタリア代表のW杯欠場、そして注目の若手3人（ニコ・パス含む）に及んだ。
翻訳者：
インテル、ザネッティ：「ラウタロのことが本当に心配だった。ニコ・パス、ブラヒム・ディアス、久保は注目すべき才能だ」
ワールドカップに出場する3人の才能
「モロッコのブラヒム・ディアスに注目してほしい。レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英もとても気に入っている。あと、我们的選手だがニコ・パスにも注目してほしい」
ニコ・パズ
「ニコはコモで素晴らしい2年間を過ごし、若いながらイタリアの厳しいリーグで才能を示した。状態も良く、代表チームに多くの選択肢をもたらすだろう」
スカローニとモウリーニョ、リッピ、マンチーニの比較
「スカルオンディは、パッサレラやビエルサ、モウリーニョ、リッピ、マンチーニを思わせるか？ 彼の立ち居振る舞いやチームを率いる姿、示し続ける誠実さを見れば、マルセロ・ビエルサに近いものを感じる。マルセロはいつも率直だった。『調子の良い選手がプレーする』と。誠実さは、今、かつてないほど重要な美徳だ」
ワールドカップの注目チーム
「フランスには実質2チームあり、非常にバランスの取れた代表だ。ブラジルを外す意見には賛同できない。ブラジルは常に強豪で、アンチェロッティ率いれば万全を期すだろう。スペインは明確なアイデンティティを持つ。 ドイツは話題に上がらないが、対戦すると非常に厄介だ。モロッコはダークホースで、飛躍が期待できる。アルゼンチンと同様に基盤が堅く、パフォーマンスも安定している。もう一つ挙げるとすればポルトガルだ。彼らは素晴らしいワールドカップを戦うだろう」
ラウタロ、本当に危なかった！
「ラウタロの最近の怪我？ 彼も私たちも本当に心配しました。ラウティは怪我をする選手ではないので、皆不安でした。リーグの重要なローマ戦で復帰し、先発してすぐに得点。次にコモ戦が控えていましたが、他チームは両試合で私たちが勝ち点を落とすと思っていました。 しかし試合終盤に再発し、コモ戦も欠場。我々は「また同じ怪我なのか？どの程度深刻なのか？」と不安になった。
彼は非常に意欲的で、インテルで素晴らしいシーズンを過ごした。 カタールW杯では足首を痛め、大会中も影響があった。しかし2024年コパ・アメリカで優勝し、決定的な得点を挙げたことは大きな自信になった。今回のW杯には最高のコンディションで臨んでおり、アルゼンチン代表にとって欠かせない存在だ」。