インテル、ザネッティ：「ラウタロのことが本当に心配だった。ニコ・パス、ブラヒム・ディアス、久保は注目すべき才能だ」

「ラウタロの最近の怪我？ 彼も私たちも本当に心配しました。ラウティは怪我をする選手ではないので、皆不安でした。リーグの重要なローマ戦で復帰し、先発してすぐに得点。次にコモ戦が控えていましたが、他チームは両試合で私たちが勝ち点を落とすと思っていました。 しかし試合終盤に再発し、コモ戦も欠場。我々は「また同じ怪我なのか？どの程度深刻なのか？」と不安になった。





彼は非常に意欲的で、インテルで素晴らしいシーズンを過ごした。 カタールW杯では足首を痛め、大会中も影響があった。しかし2024年コパ・アメリカで優勝し、決定的な得点を挙げたことは大きな自信になった。今回のW杯には最高のコンディションで臨んでおり、アルゼンチン代表にとって欠かせない存在だ」。