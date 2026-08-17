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インテル、コモとの親善試合でカーティス・ジョーンズの「白い嘘」が明らかになり、リヴァプールとの新たな交渉へ向かう見通し
アンフィールドの「白い嘘」の真相
ジョーンズの去就を巡る憶測は、リバプールが最近行ったセスク・ファブレガス率いるコモとのプレシーズンマッチ2連戦を受けて強まっている。25歳のMFは日曜日の試合でメンバー外となっており、プレミアリーグの強豪はその理由として股関節の問題を公式に挙げていた。しかし、イタリアから伝わってくる見方では、単なるコンディション上の懸念だけではないとされている。
『Sport Mediaset』は、リバプールが示したこの医学的説明について、状況の現実を覆い隠すための「罪のないうそ」とまで表現している。報道によれば、ジョーンズが外れた本当の理由は、サン・シーロへの移籍を実現させようとしている本人の希望にあるという。
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インテルがイングランドとのつながりを追求へ
この移籍が実現すれば、ジョーンズはミランでクリスティアン・キヴのプロジェクトに加わる新たな著名なイングランド人選手となる。MFは、すでにインテルの陣容内で地位を確立している同胞ジョン・ストーンズとジェド・スペンスとの再会を望んでいるとされる。増え続けるイングランド人選手の陣容は、セリエAでの支配を維持しようとするクラブの最近の補強戦略の柱となっている。
『コリエレ・デロ・スポルト』によれば、ジョーンズはこの移籍を強く望んでいるという。サン・シーロの魅力、そしてイタリアで見知った顔ぶれとともにプレーできる機会が、リバプールの下部組織出身である同選手に、自身の将来は少年時代から所属するクラブを離れた先にあると確信させたようだ。
評価額の隔たりを埋めるため、新たな協議が予定されている
選手本人は移籍に前向きであるものの、移籍金をめぐっては依然として両クラブの間に大きな隔たりがある。リヴァプールは4000万ユーロ前後を要求しているが、インテルは現時点でその金額に応じる意思はない。とりわけ、ジョーンズの契約が来年で満了することが、その背景にある。
『Tuttosport』によると、インテルは現在、新たな交渉の場を設けるうえで極めて有利な立場にあるという。ダヴィデ・フラッテージがラツィオへレンタル移籍したことを受け、インテルはジョーンズを受け入れるために必要なスカッドの枠を確保することに成功。今週中にもリヴァプールとの新たな直接交渉が見込まれており、ついに契約締結にこぎ着けることを目指している。
この再アプローチの一環として、インテルは3000万ユーロに加えてボーナスを含む正式オファーを準備していると伝えられている。来夏にフリーで選手を失う可能性を突きつけることで、リヴァプールに要求額の引き下げを迫りたい考えだ。イタリア王者は、契約満了が迫っていることに加え、選手本人の明確な退団意思が合わさることで、最終的には自分たちの予算に見合い、かつリヴァプールにも相応の見返りをもたらす妥協点に至るとみている。
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ジェド・スペンスの青写真を適用する
この交渉戦術は、インテルが過去にも成功裏に用いてきたものだ。とりわけ顕著だったのは、トッテナムからジェド・スペンスの獲得を目指した際である。スパーズは当初、このウイングバックに高額な要求額を設定しており、ワールドカップでの印象的なパフォーマンスを受けて、その額は5000万ユーロ前後に達していた。
『コリエレ・デロ・スポルト』の報道によれば、インテルはジョーンズ獲得に向けても同様の戦略を用いる構えだ。自らの査定額を堅持し、リヴァプールに圧力が高まるのを待つことで、インテルは契約状況を反映した移籍金でこのMFを確保できると考えている。
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