選手本人は移籍に前向きであるものの、移籍金をめぐっては依然として両クラブの間に大きな隔たりがある。リヴァプールは4000万ユーロ前後を要求しているが、インテルは現時点でその金額に応じる意思はない。とりわけ、ジョーンズの契約が来年で満了することが、その背景にある。

『Tuttosport』によると、インテルは現在、新たな交渉の場を設けるうえで極めて有利な立場にあるという。ダヴィデ・フラッテージがラツィオへレンタル移籍したことを受け、インテルはジョーンズを受け入れるために必要なスカッドの枠を確保することに成功。今週中にもリヴァプールとの新たな直接交渉が見込まれており、ついに契約締結にこぎ着けることを目指している。

この再アプローチの一環として、インテルは3000万ユーロに加えてボーナスを含む正式オファーを準備していると伝えられている。来夏にフリーで選手を失う可能性を突きつけることで、リヴァプールに要求額の引き下げを迫りたい考えだ。イタリア王者は、契約満了が迫っていることに加え、選手本人の明確な退団意思が合わさることで、最終的には自分たちの予算に見合い、かつリヴァプールにも相応の見返りをもたらす妥協点に至るとみている。