インテル、コネへの期待を捨てていない：今夏はどうなるのか

マヌ・コネは、チームを新たな次元へと引き上げる要素をもたらすタイプの選手だ。問題は、まさにその理由から、ローマが彼の評価額を少なくとも4000万ユーロと見積もっている点にある。夏の移籍市場で多くの補強を進める必要があるインテルにとって、この金額を捻出するのは容易ではない。 コネは、大きな変革を迫られる可能性のある攻撃陣に重要な基盤を築くために必要な選手だが、移籍市場が開幕した時点で、インテルがローマに適切なオファーを提示できる可能性は低い。さらに、ワールドカップという大会が控えており、この大会によってコネの市場価値がさらに高まり、インテルとは比べ物にならないほどの資金力を持つクラブが彼に接近してくる可能性もある。 したがって、評価や継続的な関心を問わず、現時点でのコネとインテルをめぐる件については、インテルがこの選手獲得への道が平坦ではないという認識を持ち、適切な慎重さをもって対処する必要がある。