どこまで話していたっけ？ これが、8月にミラノへの移籍が目前と思われていたローマの中盤選手、マヌ・コネに対するインテル側の新たなアプローチかもしれない。ルックマン獲得交渉の失望を飲み込んだ後、ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネ（インテル本拠地）では、すでに本人の承諾を得ていたこのフランス人選手に向けて、決定的な一歩を踏み出すことを決めていた。 契約締結の準備が整ったかに見えた矢先、ローマ側はゴールライン手前で急ブレーキをかけた。サポーターからの圧力が強すぎたのだ。周囲の雰囲気はこのような移籍を延期するよう促し、ルックマンに続き、インテルは夏の2つ目の大物獲得も逃すことになった。
翻訳者：
インテル、コネへの期待を捨てていない：今夏はどうなるのか
決して諦めなかった夢
その後アトレティコ・マドリードに移籍したルックマンとは対照的に、コネの件についてはインテルが決して完全に諦めたことはなかった。当然ながら、同選手に対する評価が非常に高いからだ。そのため、ここ数ヶ月間、インテルは常に扉を開いたままにしており、来夏にローマが売却を余儀なくされる可能性を見据えて、獲得競争に留まろうとしている。 インテル監督のクリスティアン・チブ自身も、この選手がインテル戦力として果たす役割について、一貫してその考えを変えていない。6月には、ムヒタリアン（契約満了）、チャルハノール（ガラタサライ移籍？）、フラッテシ、ディウフ（引き続き戦力として残るか？）など、複数の選手がチームを去る可能性があるからだ。
世界的な脅威
マヌ・コネは、チームを新たな次元へと引き上げる要素をもたらすタイプの選手だ。問題は、まさにその理由から、ローマが彼の評価額を少なくとも4000万ユーロと見積もっている点にある。夏の移籍市場で多くの補強を進める必要があるインテルにとって、この金額を捻出するのは容易ではない。 コネは、大きな変革を迫られる可能性のある攻撃陣に重要な基盤を築くために必要な選手だが、移籍市場が開幕した時点で、インテルがローマに適切なオファーを提示できる可能性は低い。さらに、ワールドカップという大会が控えており、この大会によってコネの市場価値がさらに高まり、インテルとは比べ物にならないほどの資金力を持つクラブが彼に接近してくる可能性もある。 したがって、評価や継続的な関心を問わず、現時点でのコネとインテルをめぐる件については、インテルがこの選手獲得への道が平坦ではないという認識を持ち、適切な慎重さをもって対処する必要がある。