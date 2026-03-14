サン・シーロで激しい物議を醸している。インテル本拠地でのアタランタの同点ゴールが、リーグ戦の行方を再び混戦に持ち込む可能性を秘めている。注目されているのは、スレマナとダムフリーズの接触だ。この接触によりスレマナがシュートコースへ抜け出し、ソマーのセーブをクリストヴィッチが押し込んでゴールを決めた。
Ziggo Sport
翻訳者：
インテル、クルストヴィッチのゴールにおけるスレマナとダムフリーズの接触を巡り抗議。マレッリ主審：「正当なゴール」
事実
82分、事態はこう展開した。ザッパコスタがモンテネグロ人選手へロングパスを送り、その選手はスレマナの走り込みを見込んで背後にボールを流した。しかし、スレマナはダムフリーズに比べてかなり遅れていた。 両者が競り合い、ガーナ人選手はオランダ人選手の背中に手を当てた。両選手の右足の間にもわずかな接触があったかもしれないが、事実としてダンフリーズは滑ってしまい、ボールを相手に奪われる。そこで相手はシュートを放ち、ソマーのセーブを弾き返したボールをクルストヴィッチが押し込んだ。マンガニエロ主審は笛を吹こうとしたようだが、結局このプレーをファウルとは判定しなかった。
抗議活動
インテルの選手たちは直ちにマンガニエロ主審に激しく抗議したが、主審はボールがゴールに入った瞬間、中盤を指さしていた。 ダムフリーズは顔を手で覆い、信じられないという表情を浮かべる。VAR室のガリリオとチッフィによる映像確認は極めて長く、試合再開まで3分以上を要した。最も激しく抗議していたのはチブで、インテル監督はまず警告を受け、その後、ゴールが認められた瞬間に退場処分となり、「ファウルだった！」と叫びながらピッチを去った。
マレッリのコメント
ルカ・マレッリがDAZNで次のようにコメントした。「議論の余地はほとんどないプレーだ。このゴールは、スレマナとダムフリーズの間にあった、笛が吹かれなかった接触から生まれたものだ。マンガニエロ主審がプレーを続行させたのは非常に賢明だった。 低い位置での接触はなく、高い位置での接触はダンフリーズの背中に手を置いたものだが、ファウルには当たらない。ダンフリーズが自ら倒れたように見えるが、このゴールは完全に正当なものだ」。
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