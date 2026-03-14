82分、事態はこう展開した。ザッパコスタがモンテネグロ人選手へロングパスを送り、その選手はスレマナの走り込みを見込んで背後にボールを流した。しかし、スレマナはダムフリーズに比べてかなり遅れていた。 両者が競り合い、ガーナ人選手はオランダ人選手の背中に手を当てた。両選手の右足の間にもわずかな接触があったかもしれないが、事実としてダンフリーズは滑ってしまい、ボールを相手に奪われる。そこで相手はシュートを放ち、ソマーのセーブを弾き返したボールをクルストヴィッチが押し込んだ。マンガニエロ主審は笛を吹こうとしたようだが、結局このプレーをファウルとは判定しなかった。