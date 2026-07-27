インテルは確固たる決断を下し、クリスティアン・“クティ”・ロメロ獲得につながるルートを、ほどほどの楽観論を持って進めようとしている。クリスティアン・キヴ率いるチームの最終ラインを完成させるうえで、最も適したセンターバック像として見極められたプロフィールだ。アルゼンチン人選手は現在、ワールドカップでの激闘を終えて休暇中だが、以前からトッテナムとの関係が切れており、所属クラブに対して距離を置いている。インテルは最近ミラノで代理人チーロ・パレルモと会談した後、すでに本人の好感触も得ている。
翻訳者：
インテル、クリスティアン・ロメロ獲得の転機となる1週間になる可能性も。トッテナムの評価額、デ・ゼルビの発言、そしてマロッタとアウジリオの希望。
現状の整理
インテルは、レアル・マドリーへ移籍したデンゼル・ダンフリースの後釜となる 右サイドのレギュラー探しを、ひとまず保留にした。マルコ・パレストラを巡るアタランタとの交渉が不調に終わり（その後チェルシーへ移籍）、さらにハライリの件でもメディカルチェックを通過できず競技出場資格の取得に至らなかったことで痛手を負ったなか、セリエA王者は別の案件へと目を向けることを決断しており、現時点ではロメロ獲得を ほぼ予想外の好機と見ている。条件がうまくかみ合えば、具体的な話へと発展する可能性がある。トッテナムと2029年6月まで契約を結ぶ1998年生まれの同選手の評価額は5000万ユーロだが、インテルはこの金額が引き下げられる可能性に期待している。
ロメロとトッテナムの関係は険悪に。
こうした確信と希望は、スパーズのロベルト・デ・ゼルビ監督の最近の発言「残る意思のない選手とは仕事をしたくない」や、ここ数カ月のロメロの振る舞いからも生まれている。4月には、元ジェノアとアタランタのDFは、シーズンを最後まで戦うことを妨げた膝の問題を治療するため、ロンドンのクラブのメディカルスタッフのもとではなく、アルゼンチンへ向かうことを決めた。これは明確な距離感の表れであり、できる限り最高のコンディションでワールドカップに臨むことへの懸念が、他のあらゆることより優先されたことを示している。
デ・ゼルビは対策に動いた
こうした姿勢は、トッテナム首脳陣にとって明らかに好ましいものではない。実際、クラブは今夏の移籍市場の序盤ですでに守備陣強化に向けて一連の補強を成立させている。ブライトンからは6000万ユーロでヤン・パウル・ファン・エッケを獲得し、さらにボーンマスからは同じくアルゼンチン代表のマルコ・セネージをフリーで迎え入れた。セネージにはユヴェントスも関心を示していた。これらもまた、ロメロが移籍希望を明確に打ち出した場合に備え、スパーズが不意を突かれたくないと考えていることを示す材料と見なせる。では、その場合の価格はいくらになるのだろうか。
ガゼッタ・デッロ・スポルトによると、インテルのジュゼッペ・マロッタ会長はオークツリーに資金面での後押しを求め、ロメロに対する評価額である4000万ユーロ規模の投資を確保しようとしているという。イングランドのクラブがあまり好まない、買取権付き／買取義務付きレンタルといった形を使うことなく、だ。もちろん、ワールドカップを経てパフォーマンス面で屈指のセンターバックの1人として評価を高めたロメロに対し、他クラブが参戦するかどうかが大きく影響する。バルセロナはまずDFを1人放出する必要があるものの、クバルシとコンビを組める選手を探しており、またサリバを負傷で長く欠いていたアーセナルも獲得レースに加わる可能性がある。
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