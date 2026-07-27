インテルは、レアル・マドリーへ移籍したデンゼル・ダンフリースの後釜となる 右サイドのレギュラー探しを、ひとまず保留にした。マルコ・パレストラを巡るアタランタとの交渉が不調に終わり（その後チェルシーへ移籍）、さらにハライリの件でもメディカルチェックを通過できず競技出場資格の取得に至らなかったことで痛手を負ったなか、セリエA王者は別の案件へと目を向けることを決断しており、現時点ではロメロ獲得を ほぼ予想外の好機と見ている。条件がうまくかみ合えば、具体的な話へと発展する可能性がある。トッテナムと2029年6月まで契約を結ぶ1998年生まれの同選手の評価額は5000万ユーロだが、インテルはこの金額が引き下げられる可能性に期待している。