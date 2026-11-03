「私たちには大切にしているものがあり、いくつかのことを理解して、それをピッチで示した。だからといって、これまでうまくやれていなかったわけではない。自分たちのベストを尽くそうとしたし、今日は狙いや強度、そして難しい場所での重要な試合に必要なことを示せた。私たちは常に話し合ってミスを修正している。うまくできる時もあれば、そうでない時もある。自分たちがあまりうまくできていないことを理解した」