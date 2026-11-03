批判をすぐに鎮めるには勝利が必要だった。インテルはダービーでの敗戦後、ロッテルダムのデ・カイプで結果を出し、フェイエノールトに3-0で勝利。チャンピオンズリーグで再浮上を果たした。そして今回、Sky Sportの取材で喜びを見せたのは、インテルの指揮官クリスティアン・キヴだ。選手たちが持つ素晴らしい資質を強調した。
AFP
翻訳者：
インテル、クリスティアン・キヴ「このチームの実力を疑ったことは一度もない。自分たちがうまくできていないことも分かった」
「我々には価値があり、何がうまくいっていないのかも分かっている」
「私たちには大切にしているものがあり、いくつかのことを理解して、それをピッチで示した。だからといって、これまでうまくやれていなかったわけではない。自分たちのベストを尽くそうとしたし、今日は狙いや強度、そして難しい場所での重要な試合に必要なことを示せた。私たちは常に話し合ってミスを修正している。うまくできる時もあれば、そうでない時もある。自分たちがあまりうまくできていないことを理解した」
内部対決
「私たちは、物事がうまくいっている時も、そうでない時も、常に話し合っている。ミスを修正しようとしているが、うまくできる時もあれば、そうでない時もある。今回は、うまくいっていなかった点を改善できたのかもしれない」
価値観を持つ集団
「インテルに関わるすべての人は、クラブを高いレベルへ引き上げようとしているこのチームの価値を理解している。その点について、私たちが疑いを抱いたことは一度もない」
継続性
「継続することで結果がついてきて、シーズンを通じて自分たちの取り組みに自信を持てる。この試合によって、自分たちが築きたいものへの理解が大いに深まった。サッカーでは思いもよらない道に進むこともあると分かっている。それでも、正しい道に戻るためには立て直さなければならない」
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