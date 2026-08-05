インテルの指揮官はさらにこう付け加えた。「この親善試合から何を持ち帰るかって？ 選手たちが無事だったことだ。ビセックは頭部に強い打撲を負ったが、それを除けば、あとは大したことじゃない。ピオとボニー？ 2人は昨季にそれを示していたし、このチームの一員となるにふさわしいことを証明した。イタリア王者でもある。才能と将来性にあふれた若手2人で、彼らが大きな助けになってくれたことを忘れてはいけない」



