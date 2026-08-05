クリスティアン・キヴ監督率いるインテルが、オーストラリアで行われたミランとのダービーを1-1で終えた後、Sky Sportのマイクに応じた。以下、FcInter1908.itが伝えたコメント。「これは親善試合で、8月の試合だ。我々も彼らもコンディションはまだ万全ではない。足がよく動かなくても、いいプレーをして、自分たちが持っているものをすべて出そうとしている」
Calciomercato
翻訳者：
インテル、キブ「ビセックは強い打撲。パヴァール？ ここにいるよ、ほかの選手たちと同じように」
ピオとボニー
インテルの指揮官はさらにこう付け加えた。「この親善試合から何を持ち帰るかって？ 選手たちが無事だったことだ。ビセックは頭部に強い打撲を負ったが、それを除けば、あとは大したことじゃない。ピオとボニー？ 2人は昨季にそれを示していたし、このチームの一員となるにふさわしいことを証明した。イタリア王者でもある。才能と将来性にあふれた若手2人で、彼らが大きな助けになってくれたことを忘れてはいけない」
パヴァールについて
最後にパヴァールについて問われると、「パヴァール？ 彼について話すし、ビセック、バストーニ、カルロスについても話す。今ここにいる選手たちについて話しているんだ。今は4人しかいないが、彼らは素晴らしい仕事をしていて、全力で取り組んでいる。彼ら全員のためにうれしく思うよ。全員により多くの出場時間を与えることができたからね」と語った。
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