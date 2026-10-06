インテルのクリスティアン・キヴ監督が、Cronache di Spogliatoio のロングインタビューに応じ、自身の監督としての在り方について語った。若きキャリアのスタートで、すでにセリエA優勝とコッパ・イタリア制覇を成し遂げているものの、この仕事においては今もなお見習いだと感じているという。以下は、あす公開される完全版インタビューの一部先出しだ。
翻訳者：
インテル、キヴ：「私はまだ見習いだ。この仕事をするのに、目の前に長い時間があるわけではない」
私は見習いだ
「この仕事をするための人生が、まだ前に長くあるとは思っていない。今も自分を見習いだと感じるかって？ はい。それが私のやり方であり、物事の捉え方なんです。疑問を持つことで好奇心を保てるし、自分のコンフォートゾーンから抜け出すこともできる」
もう成長したいと思わなくなった時、私はやめるだろう。
「自分をもう見習いだと思わなくなった日こそ、辞めるのにふさわしい日だ。私の性分として、学びと挑戦こそが情熱と、熱意を持って前に進み続けたいという気持ちを生かし続けてくれる」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。