「この仕事をするための人生が、まだ前に長くあるとは思っていない。今も自分を見習いだと感じるかって？ はい。それが私のやり方であり、物事の捉え方なんです。疑問を持つことで好奇心を保てるし、自分のコンフォートゾーンから抜け出すこともできる」