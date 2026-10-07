最初の先出し記事 こちらを読む に続き、クリスティアン・キヴが『Cronache di Spogliatoio』で新たなコメントを残した。インテルの指揮官は、自身のチーム、成長への意欲、目標、そして手元にいる個々の選手たちについても幅広く語っている。以下、その言葉を紹介する。
インテル、キヴ：「成功と失敗は、同じように向き合うべき2人の『厄介者』だ。私は原理主義者ではない。ナポリ戦とマドリード戦の間では間違いを犯した」
パルマからインテルへ
2年前と比べて大きくは変わっていません。パルマで与えてもらったチャンス、そしてその後のインテルでのチャンスについて話しています。プロの監督としては1年半です。人間的な面では同じ人間のままで、同じ野心と情熱を持っています。サッカーへの熱意と情熱を伝えようとしながら、これからも自分がなれる最高の自分であり続けたいと思っています。
家族
自分が安定を見つけられたのだとしたら、それはこの簡単ではなかった1年半の間、僕自身の期待という意味でも、ずっと寄り添ってくれた家族の愛のおかげだ。サッカー以外の多くの部分を取り除いてくれて、僕の世界に興味を持ってくれる妻がいるのは幸運だと思っている。彼女は積極的に関わってくれるし、僕と一緒にいて、つらい時間も分かち合いたいと思ってくれている。僕が記者にどう答えるか、どういう姿勢で臨むか、そしてタッチライン際で見せる唾吐きのような振る舞いについても、彼女は僕を叱るんだ。
成功と失敗？ 2人の「厄介者」
「自分の確信において、よりぶれなくなったと学んだ。私にとって成功と失敗は、同じように接する2人のろくでなしだ。これは学んだことだ。何かを比べたりはしないし、物事がうまくいっても浮かれない。逆に、うまくいかなくても落ち込まない」
私は原理主義者ではない
「休養を与えること、合宿を避けること？ それに勇気が必要かどうかは分からない。必要なのは理解だと思う。私は原理主義が好きではないし、新しいアイデアが好きだ。自分の良心のために指導しているのではなく、選手たちのために指導している。いくつかの状況で何が必要かを理解できる、その感覚に基づいてやっている」
ナポリとマドリードの間で
評価は気にしていない。例えば前日練習を行わないという決断を下すことがあるのも、前の試合でどれだけ消耗したかを分かっているからだ。私がより重視していたのはナポリ戦後の回復で、精神的なエネルギーを考えれば前日練習は省いてもいい。今でも、ナポリ戦で0-2の状況から試合を取り戻そうとして費やしたものを、メンタル面という観点で過小評価していたと思っている。その後にマドリードへ行き、そこでエネルギー面で何かが足りなかった。半日休みを与えるべきだったし、それはプラスに働いたはずだ。
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