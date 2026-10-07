評価は気にしていない。例えば前日練習を行わないという決断を下すことがあるのも、前の試合でどれだけ消耗したかを分かっているからだ。私がより重視していたのはナポリ戦後の回復で、精神的なエネルギーを考えれば前日練習は省いてもいい。今でも、ナポリ戦で0-2の状況から試合を取り戻そうとして費やしたものを、メンタル面という観点で過小評価していたと思っている。その後にマドリードへ行き、そこでエネルギー面で何かが足りなかった。半日休みを与えるべきだったし、それはプラスに働いたはずだ。