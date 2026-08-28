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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

インテル、キヴ：「冷静かつ質の高い補強を進めている。固定されたレギュラーはいない」

インテル
クリスティアン・キヴ

インテルの指揮官が、ラウタロ、ピオ・エスポジト、そして移籍市場について語った。

クリスティアン・キヴ監督率いるセリエA王者インテルの指揮官が、Sportmediasetの独占取材に応じた。「ラウタロ・マルティネスは、このクラブへの愛情があるからこそ、私たちのキャプテンだ。スペインとのワールドカップ決勝に敗れた後も、彼が高いモチベーションとふさわしい野心を持っているのを見た。できるだけ早く再び私たちのもとに戻ろうとしていたし、ピネティーナにも予定より早く戻ってきた。彼は重要なシーズンに向けて、ほぼ準備が整っていると思う」


  • そして、移籍市場とストーンズ、スペンス、カーティス・ジョーンズの加入については、こう語った。『すでに強力なスカッドに、クオリティーをもたらし、さらにレベルを引き上げることを目指して、冷静な補強を進めてきた。我々には高いレベルを維持する義務がある』。


    最後に、ピオ・エスポジトについては、こう述べた。『不動のレギュラーはいない。我々が重視しているのは、スカッド全体の競争力のレベルだ。ピオは、グループの中での振る舞い方を分かっているという点で重要な存在だし、トレーニングへの取り組み、そしてピッチ上でできることにおいても重要だ』。


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