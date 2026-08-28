インテル、キヴ：「冷静かつ質の高い補強を進めている。固定されたレギュラーはいない」

そして、移籍市場とストーンズ、スペンス、カーティス・ジョーンズの加入については、こう語った。『すでに強力なスカッドに、クオリティーをもたらし、さらにレベルを引き上げることを目指して、冷静な補強を進めてきた。我々には高いレベルを維持する義務がある』。





最後に、ピオ・エスポジトについては、こう述べた。『不動のレギュラーはいない。我々が重視しているのは、スカッド全体の競争力のレベルだ。ピオは、グループの中での振る舞い方を分かっているという点で重要な存在だし、トレーニングへの取り組み、そしてピッチ上でできることにおいても重要だ』。



