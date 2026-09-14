この試合で悪い意味で主役となったのはインテルのGKジョゼップ・マルティネスだった。相手の最初の2ゴールでは、いくつか不安定な対応があった。試合後、クリスティアン・キヴはスペイン人GKについて次のように語った。 「昨季はゾマーが問題だと、あなたたちはすぐに指摘した。今年はマルティネスで始めるのか。 彼もプロヴェデルも、どちらもチームに貢献するGKだし、この話が続く限り、私は命懸けで彼を守る。 できればやめてほしい。GKの問題はいつも話題になるが、事実ではない。ミスは誰にでもある。私はペポを守りたい。私にとって彼は問題ではないし、一度たりとも問題だったことはない。彼には彼の価値がある。もう一度見出しにしてくれ。マルティネスは問題ではないし、決して問題にはならない」