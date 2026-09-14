インテルが逆転し、勝利を収めた。だが、セリエA第4節の月曜開催となったウディネーゼ戦は、決して良い入りではなかった。むしろ最悪の形で試合は始まった。わずか15分で、キヴのチームはアバンクワーのゴール――セリエA初得点――とエッケレンカンプの得点で、すでに2点のビハインドを負っていた。その後、インテルはカルロス・アウグスト、バレッラ、テュラム、エスポジト、ボニーのゴールで逆転。試合を締めくくったのはウディネーゼのグイェだった。最終スコアは5-3。インテルはローマと並んで勝ち点12で首位に立っており、4戦4勝。そして土曜日にはオリンピコでローマ対インテルが行われる。
AFP
翻訳者：
インテル、キヴ：「マルティネスが問題になることは決してない。私は死ぬまで彼を守る」
キヴによるマルティネスについてのコメント
この試合で悪い意味で主役となったのはインテルのGKジョゼップ・マルティネスだった。相手の最初の2ゴールでは、いくつか不安定な対応があった。試合後、クリスティアン・キヴはスペイン人GKについて次のように語った。 「昨季はゾマーが問題だと、あなたたちはすぐに指摘した。今年はマルティネスで始めるのか。 彼もプロヴェデルも、どちらもチームに貢献するGKだし、この話が続く限り、私は命懸けで彼を守る。 できればやめてほしい。GKの問題はいつも話題になるが、事実ではない。ミスは誰にでもある。私はペポを守りたい。私にとって彼は問題ではないし、一度たりとも問題だったことはない。彼には彼の価値がある。もう一度見出しにしてくれ。マルティネスは問題ではないし、決して問題にはならない」
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