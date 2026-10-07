「GK？ 誰にとっても経験は必要だが、とりわけGKにはそれが必要だ。テニスとの違いは、周囲からの評価にある。テニスなら1試合負ければそれで終わりで、2日後には次の大会に向けて移動する。だがGKがミスをすると、何百人もの人がまるで世界の終わりであるかのようにそのミスを裁く。それはフェアではない。FWがGKとの1対1を外しても、ミスをしたGKと同じようには評価されない。GKにとって自信とメンタルの強さを保つのは簡単ではない。私がミスの後に見るのは、どう反応するかだ。今年の私の選手たちは、ミスをしてもいつも反応を示してきた。

マルティネス？ 彼は自分のミスに責任を持つタイプで、高いプロ意識を保ち、グループのために自分を捧げている。私にとっては、十分すぎるほど準備ができている。代表招集？ それが外から彼を評価する人たちの見方にもプラスに働くことを願っている」