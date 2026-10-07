クリスティアン・キヴが『Cronache di Spogliatoio』に応じたロングインタビューでは、チーム全体、そして各選手のマネジメントにも大きく言及した。3人のイングランド人選手から、ジョゼップ・マルティネスやディウフといった、かつては批判を受けながらも今では不可欠な存在となった選手たち、さらに誰もが起用を望むアレクサンダル・スタンコヴィッチまで。インテルの指揮官は、彼がチャンスを得るのか、そしてどのような形でその機会が与えられるのかについても説明している。
インテル、キヴが選手たちを擁護「マルティネスへの批判は外からだけ。ディウフへの見方は変わった。ピオは試合に出ながら成長している。スタンコヴィッチの前にはチャルハノールとジエリンスキがいる」
イエローカード
「イエローカードへの対応がこれまでと違うのかって？ 過去については評価しない。私が見るのは自分自身と、自分がどうイエローを判断するかだ。私自身も、開始30分で2人のDFが警告を受けた中で、チーム全体のバランスを崩さないために、そのうち1人を下げるという思い切った決断をしたことがある。警告を受けた選手を交代させないというわけではない。ただ、10人になることを恐れて、すぐに下げなければならないという考えから入ることはない。私は選手たちに責任感を求めている。彼らはもうそれほど若くないし、経験もあって、カードをもらった状態でどうプレーするかも分かっている。もちろん、もし退場になれば、その責任は私が負う」
「3人のイングランド人は僕たちと同じだ」
「ストーンズとスペンス？ スペンスは1週間前から僕たちと一緒にトレーニングしていて、すべてをこなしている。できないメニューはない。ジョーンズはずっと僕たちと一緒だったし、ジョンは再調整を進めている。彼も良くなっている。彼らは僕たちと違わない。僕たちのやり方にとてもよく似た人たちを選べたのは良かった。ジョーンズとスペンスは、あらゆる面でグループに完璧に溶け込んでいる。 かなり前からここにいるかのようだ。 ジョンはより真面目だが、素晴らしい人物だ。サッカー界でもそう多くは見つからない。彼が持つ経験も含めて、チームにいてくれるのはうれしいし、多くをもたらしてくれるはずだ」
ペポ・マルティネス
「GK？ 誰にとっても経験は必要だが、とりわけGKにはそれが必要だ。テニスとの違いは、周囲からの評価にある。テニスなら1試合負ければそれで終わりで、2日後には次の大会に向けて移動する。だがGKがミスをすると、何百人もの人がまるで世界の終わりであるかのようにそのミスを裁く。それはフェアではない。FWがGKとの1対1を外しても、ミスをしたGKと同じようには評価されない。GKにとって自信とメンタルの強さを保つのは簡単ではない。私がミスの後に見るのは、どう反応するかだ。今年の私の選手たちは、ミスをしてもいつも反応を示してきた。
マルティネス？ 彼は自分のミスに責任を持つタイプで、高いプロ意識を保ち、グループのために自分を捧げている。私にとっては、十分すぎるほど準備ができている。代表招集？ それが外から彼を評価する人たちの見方にもプラスに働くことを願っている」
ディウフへの見方は変わった
「彼から『中盤でプレーしたい』とは聞いていないよ（笑、編集部注）。彼が本当にそう発言したのかは分からないし、よく文脈を切り離して伝えられることがあるが、それは以前から分かっていた。ディウフは真面目な選手で、試合のその時々でチームに必要なものを与えようと全力を尽くしている。彼は常に成長を望んでいて、ボールを持っていない時の動きを理解させるために映像室で多くの時間を一緒に過ごしているが、とても注意深く取り組んでいるのが分かる。はっきりさせておきたいのは、これまで一度もプレーしたことのないポジションで選手を起用するのは簡単ではないということだ。ただ、彼は献身性と向上心を示してきた。だから、あらゆる面で10点満点以上だよ。もちろん、これは長いプロセスで、時間が必要だし、ミスも経験しなければならない。インテルのようなチームでの彼の姿勢を見るのはうれしいよ。ここでは最初のミスをしただけで、まるで地球上で最低の人間であるかのように評価されてしまう。そして昨季、彼に対してどんな見られ方があったのかも、私たちはみんな分かっているからね」
ピオはプレーしながら成長する
「ピオ・エスポジトは成長を続けているし、その成長の仕方もいい。試合に出て、違いを生み、私たちのチームでもイタリア代表でも決定的な働きをして成長している。彼は若いが、自信を持っていて、それが地に足をつけたまま努力を続けることにつながっている。私はもう彼を若手とは考えていない。というのも、彼はセリエAで1年1カ月プレーしていて、成長の道を進んでいることを示しているからだ。彼とFW陣は、あのようなプレッシングをかけることでボールを奪い返しやすくなり、チームがより高い位置で守れるようになると理解している」
スタンコビッチの前にはチャルハノールとジエリンスキがいる
「アレはレジスタだけど、守備的MFもできる。レジスタとして最終ラインの前でプレーできるし、いいキックを持っている。ただ、プレーのタイミングは改善していく必要がある。でもみんな、彼がこの道を歩み始めたのはまだ2年前だという話なんだ。スイスへ行く勇気もあったし、昨季はブルージュでチャンピオンズリーグを戦った。彼を子どもの頃から知っているだけに、自分でも彼をどう見ているのかを反省することがある。
この青年はチャンピオンズリーグで多くのゴールを決め、ブルージュで勝ってきた。そしてインテルにふさわしい選手だ。彼の前にはチャルハノールがいるし、このチームにとってそれが何を意味するかは誰もが分かっている。ジエリンスキもレジスタができる。だからこそ、スタンコビッチは強度、テンポ、そして向上心を保たなければならない。そうすれば遅かれ早かれ彼の姿を見られるだろう」
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