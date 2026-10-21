数字が立て直しを迫っている。今季9試合で15失点。この数字を受け、インテルの指揮官は新たなバランスを模索している。一方、バストーニは守備面の問題を過度に捉えるべきではないとし、失点の多くは個人のミスによるものだと指摘。欧州で浮き彫りになった課題の一つとして、特にメンタル面を挙げた。





さらに同DFは、チャンピオンズリーグは依然として夢であり、達成して当然の目標ではないとして、期待を高めすぎないよう呼びかけた。ただし、上位8チームに入って直接突破を果たす可能性をつなぐには、シャフタール戦での勝利が必要だ。