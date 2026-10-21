インテルはチャンピオンズリーグでの苦戦を受けて立て直しを図っており、クリスティアン・キヴ監督はシャフタール戦に向けて新たな守備陣の構成を検討している。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、構想はアレッサンドロ・バストーニを中央に起用することで、守備陣の右にアカンジ、左にカルロス・アウグストを配置する。ビセックは当初、起用しない方針だ。守備の安定感を高めるとともに、ビルドアップの質と攻撃への推進力を向上させるための策だ。
Getty Images / Calciomercato
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インテル、キヴが守備陣を変更。新たな点と外れる選手は
数字
数字が立て直しを迫っている。今季9試合で15失点。この数字を受け、インテルの指揮官は新たなバランスを模索している。一方、バストーニは守備面の問題を過度に捉えるべきではないとし、失点の多くは個人のミスによるものだと指摘。欧州で浮き彫りになった課題の一つとして、特にメンタル面を挙げた。
さらに同DFは、チャンピオンズリーグは依然として夢であり、達成して当然の目標ではないとして、期待を高めすぎないよう呼びかけた。ただし、上位8チームに入って直接突破を果たす可能性をつなぐには、シャフタール戦での勝利が必要だ。
予想スタメン
インテル、今夜のシャフタール戦の予想先発メンバー。
インテル（3-5-2）：ジョゼップ・マルティネス／アカンジ、バストーニ、カルロス・アウグスト／ディウフ、バレッラ、チャルハノール、ムヒタリアン、ディマルコ／ボニー、テュラム。監督：キヴ。
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