インテルは彼を強く望み、待ち続け、自らも待たせる形となったが、最終的に昨年1月に始まったアプローチは実を結んだ。そして今後数時間のうちに、カーティス・ジョーンズはリバプールを離れてイタリア、ミラノへ向かい、移籍を正式なものとする前に通常のメディカルチェックを受けることになる。

インテルにとって決してローコストな取引ではないが、このイングランド人選手の移籍金はいくらで、財務諸表にはどのような影響を与えるのだろうか。



