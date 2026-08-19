インテルは彼を強く望み、待ち続け、自らも待たせる形となったが、最終的に昨年1月に始まったアプローチは実を結んだ。そして今後数時間のうちに、カーティス・ジョーンズはリバプールを離れてイタリア、ミラノへ向かい、移籍を正式なものとする前に通常のメディカルチェックを受けることになる。
インテルにとって決してローコストな取引ではないが、このイングランド人選手の移籍金はいくらで、財務諸表にはどのような影響を与えるのだろうか。
インテルは彼を強く望み、待ち続け、自らも待たせる形となったが、最終的に昨年1月に始まったアプローチは実を結んだ。そして今後数時間のうちに、カーティス・ジョーンズはリバプールを離れてイタリア、ミラノへ向かい、移籍を正式なものとする前に通常のメディカルチェックを受けることになる。
インテルにとって決してローコストな取引ではないが、このイングランド人選手の移籍金はいくらで、財務諸表にはどのような影響を与えるのだろうか。
インテルは、総額3000万ユーロ＋ボーナス600万ユーロでカーティス・ジョーンズ獲得をまとめた。これにより、実質的にリヴァプールの要求に応えた形となったが、同クラブは夏の初めに求めていた4000万ユーロからはすでに条件を下げていた。
一方、選手は2031年6月30日までの契約にサインすることになっており、つまり5年契約で、年俸は手取り350万ユーロにボーナスが加わる。
では、これらの金額は今季、そしてそれ以降の会計上のインパクトとしてどう換算されるのか。償却額の年間ベースでは、3000万ユーロという金額がボーナスの達成有無によって変動しない限り、1シーズンあたり600万ユーロとなる。
一方、年俸に関する額は、グロスベースで、かつデクレート・クレシータの優遇措置を含めずに、約650万ユーロとなる。
したがって年間ベースでは、カーティス・ジョーンズはインテルの収支に約1250万ユーロのインパクトを与えることになる
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