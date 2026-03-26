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Grafica Calciomercato Calhanoglu Inter 2025 16.9Calciomercato/Getty Images

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インテル、カルハノグルがトルコ対ルーマニア戦の終盤に交代：何が起きたのか、そしてMFの容体

インテル
トルコ 対 ルーマニア
トルコ
ルーマニア
ワールドカップ 欧州予選
セリエ A

トルコが勝利したプレーオフ準決勝の終盤、インテルの背番号20が交代した。

インテルは、2026年ワールドカップ予選プレーオフのトルコ対ルーマニア戦の終盤の展開を大いに注目している。トルコが勝利したこの試合で、代表通算103試合出場を達成し、代表歴代3位の出場記録を更新したハカン・チャルハノールは、91分に交代した。

スカイ・スポーツの報道によるとこの交代は軽度の体調不良によるものだったという

  • 過度な心配は無用です

    インテルフィオレンティーナ戦で復帰したチャルハノールは、91分にピッチを退いた。その数分前の85分頃、彼は左ふくらはぎをさすり始めていた。これは1月のナポリ戦後に痛みを訴えていたのと同じ部位だが、Skyの報道によると彼の状態について過度な懸念はないという。

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  • 次はスロバキアかコソボか

    3月31日（火）に行われるワールドカップ出場をかけたプレーオフ決勝で、トルコスロバキアとコソボの勝者と対戦する。今後数時間のうちに、チャルハノールがどのような状態にあるか、そして母国代表にとって決定的な一戦に出場できるかどうかが注目される。