インテル、カルハノグルがトルコ対ルーマニア戦の終盤に交代：何が起きたのか、そしてMFの容体

インテルは、2026年ワールドカップ予選プレーオフのトルコ対ルーマニア戦の終盤の展開を大いに注目している。トルコが勝利したこの試合で、代表通算103試合出場を達成し、代表歴代3位の出場記録を更新したハカン・チャルハノールは、91分に交代した。
スカイ・スポーツの報道によると、この交代は軽度の体調不良によるものだったという。
インテルは、2026年ワールドカップ予選プレーオフのトルコ対ルーマニア戦の終盤の展開を大いに注目している。トルコが勝利したこの試合で、代表通算103試合出場を達成し、代表歴代3位の出場記録を更新したハカン・チャルハノールは、91分に交代した。
スカイ・スポーツの報道によると、この交代は軽度の体調不良によるものだったという。
インテル対フィオレンティーナ戦で復帰したチャルハノールは、91分にピッチを退いた。その数分前の85分頃、彼は左ふくらはぎをさすり始めていた。これは1月のナポリ戦後に痛みを訴えていたのと同じ部位だが、Skyの報道によると、彼の状態について過度な懸念はないという。
3月31日（火）に行われるワールドカップ出場をかけたプレーオフ決勝で、トルコはスロバキアとコソボの勝者と対戦する。今後数時間のうちに、チャルハノールがどのような状態にあるか、そして母国代表にとって決定的な一戦に出場できるかどうかが注目される。