インテル、カルハノグルがトルコ対ルーマニア戦の終盤に交代：何が起きたのか、そしてMFの容体

インテルは、2026年ワールドカップ予選プレーオフのトルコ対ルーマニア戦の終盤の展開を大いに注目している。トルコが勝利したこの試合で、代表通算103試合出場を達成し、代表歴代3位の出場記録を更新したハカン・チャルハノールは、91分に交代した。

スカイ・スポーツの報道によると、この交代は軽度の体調不良によるものだったという。