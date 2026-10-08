インテル：イカルディは夏、5番手のFWとして戻るためにあらゆる手を尽くした

この夏の移籍市場では、一時、マウロ・イカルディとインテルが本当に再会し得る瞬間があった。アルゼンチン人FWは4年を経てガラタサライを退団し、打診を試みたクラブはラツィオ、パルマ、さらにはユヴェントスだけではなかった。

むしろ、ファブリツィオ・ビアジンがポッドキャスト『The Table』内で伝えているように、ミラノ復帰こそが、元キャプテンが最も強く望んでいた選択肢だった。