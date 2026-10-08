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ライブ
CM grafica Icardi Lazio 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

インテル：イカルディは夏、5番手のFWとして戻るためにあらゆる手を尽くした

インテル
マウロ・イカルディ

驚きの移籍市場の舞台裏だが、扉は閉ざされたままだった。

この夏の移籍市場では、一時、マウロ・イカルディとインテルが本当に再会し得る瞬間があった。アルゼンチン人FWは4年を経てガラタサライを退団し、打診を試みたクラブはラツィオ、パルマ、さらにはユヴェントスだけではなかった。

むしろ、ファブリツィオ・ビアジンがポッドキャスト『The Table』内で伝えているように、ミラノ復帰こそが、元キャプテンが最も強く望んでいた選択肢だった。

  • 今なら、イカルディは違う選択をしただろう

    「彼の退任をめぐる語られ方は間違っていたと思う。彼は自ら責任を負うべき一連の決断の代償を払ったのであり、物事がうまくいかなかったのは彼自身の責任だ。今の彼なら別の選択をするだろう」

  • 復帰を果たすために戦ってきた

    「でも、私は彼を知っているし、インテルのユニフォームに彼ほど本当に強い愛着を持つFWはめったに見たことがない。そして、これは皆さんも知らないことだ。2026年の夏、彼はインテルで5番手のFWとしてでも戻るために、必死に戦った」

  • 基本給込みでも

    「基本給でも戻ってきただろう。だが残念ながら、彼にとって空き枠は埋まっていた」

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