アーセナルがローマのMFマヌ・コネの獲得に本腰を入れている。今夜、ワールドカップでフランス代表としてセネガル戦に出場するコネは、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルの最優先ターゲットだ。 選手もプレミアリーグ移籍を強く希望。ローマは6月30日までに選手を売却し、和解合意を履行する必要がある。
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インテル、アーセナルがコネ獲得を急ぐ：選手とは合意済み、ローマは5000万を要求
選手との合意：アーセナルがインテルを上回る
『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙によると、アーセナルはMFコネの代理人と合意に達した。コネはロンドンでイングランド王者かつCL決勝進出チームに加入する見込みだ。 2001年生まれの彼はイングランド挑戦を強く希望。アトレティコ・マドリード（ラ・リーガ）やインテルよりもプレミアリーグでのプレーを望んでいる。本人はワールドカップに集中しており、急ぐ必要はない。ローマでチャンピオンズリーグに出場する可能性や、PSGの関心も検討する余地がある。
6月30日までの譲渡
ローマは6月30日までに選手を売却し、UEFAとの和解合意を正式に締結する必要がある。この日までに売却益を確保できなければ、7月と8月の補強市場が制限される。フリードキン家は期限延期を望んでおらず、ガスパーイーニ監督もそれを好まない。
5000万の要求
目標はスーレの放出だ。ワールドカップ後にコネに好条件のオファーがあれば検討し、入札合戦も期待する。 現時点で関心を示すボルシア・ドルトムントとアストン・ヴィラは公式オファーを提出していない。そのため、アーセナルがローマの要求額5000万ユーロを提示すれば、コネの売却が最優先される可能性がある。
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「ジャッロロッソ」の計画
ローマのマヌの貸借対照表上の残存償却額は約1200万で、売却すれば38の利益が見込める。ガスペリーニ監督はグリーンウッド、さらにサマーヴィル獲得のためこの犠牲を辞さない。サッスオーロのイスマエル・コネも中盤の理想的な補強だ。