『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙によると、アーセナルはMFコネの代理人と合意に達した。コネはロンドンでイングランド王者かつCL決勝進出チームに加入する見込みだ。 2001年生まれの彼はイングランド挑戦を強く希望。アトレティコ・マドリード（ラ・リーガ）やインテルよりもプレミアリーグでのプレーを望んでいる。本人はワールドカップに集中しており、急ぐ必要はない。ローマでチャンピオンズリーグに出場する可能性や、PSGの関心も検討する余地がある。







