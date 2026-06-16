インテル、アーセナルがコネ獲得へ加速。選手とは合意、ローマは5000万を要求。

アーセナルがローマのMFマヌ・コネの獲得を本格的に検討している。今夜ワールドカップのフランス代表初戦でセネガルと対戦するコネは、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルの最優先ターゲットだ。 選手もプレミア移籍を強く希望。W杯前から噂されていた移籍は、さらに加熱している。ローマは6月30日までに選手を売却し、和解合意（settlement agreement）を守る必要がある。





『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、アーセナルはすでにコネの代理人と合意。イングランド王者でCLファイナリストのロンドンへ招へいする見込みだ。 2001年生まれの彼はイングランド挑戦を強く希望。アトレティコ・マドリードやインテルよりもプレミアリーグ移籍を望んでいる。本人はW杯に集中しており、急ぐ必要はない。ローマに残ってCLに出場する選択肢もあり、PSGの関心も噂される。





一方、ローマは6月30日のUEFA和解合意終了までに売却益を確保する必要がある。フリードキン家は期限延長を望んでおらず、7〜8月の補強市場を制限されたくないガスパーイーニ監督も同意見だ。 理想はスーレの売却で、その後W杯後に断れないオファーがあれば検討し、入札合戦にも期待している。 現時点で興味を示すドルトムントとアストン・ヴィラは正式オファーをまだ出していない。そのため、アーセナルがローマの希望額5000万ユーロを提示すれば、コネの売却が最優先になる可能性がある。

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ローマはコネの残存帳簿価約1200万ユーロを考慮すると、売却で3800万ユーロの利益を見込める。ガスペリーニ監督もグリーンウッド、サマーヴィル獲得のためこの放出を容認する構えだ。もう一人のコネ、イスマエルは中盤の補強候補として理想的な存在となる。