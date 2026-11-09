今回の代表活動期間中、各国代表で活動するインテルの選手は13人。以下、インテルの公式サイトが伝えた選手の名前と、参加予定の試合を紹介する。
イタリア
ニコロ・バレッラ、アレッサンドロ・バストーニ、フェデリコ・ディマルコ、フランチェスコ・ピオ・エスポジト
イタリア対フランス、11月12日（木）20時45分／UEFAネーションズリーグ｜ミラノ
ベルギー対イタリア、11月15日（日）20時45分／UEFAネーションズリーグ｜ブリュッセル
今回の代表活動期間中、各国代表で活動するインテルの選手は13人。以下、インテルの公式サイトが伝えた選手の名前と、参加予定の試合を紹介する。
イタリア
ニコロ・バレッラ、アレッサンドロ・バストーニ、フェデリコ・ディマルコ、フランチェスコ・ピオ・エスポジト
イタリア対フランス、11月12日（木）20時45分／UEFAネーションズリーグ｜ミラノ
ベルギー対イタリア、11月15日（日）20時45分／UEFAネーションズリーグ｜ブリュッセル
ブラジル
カルロス・アウグスト
ブラジル対日本、11月14日（土）11:15（現地時間18:15）／親善試合｜シンガポール
シンガポール対ブラジル、11月17日（火）11:00（現地時間18:00）／親善試合｜シンガポール
クロアチア
ペタル・スチッチ
イングランド対クロアチア、11月12日（木）20:45（現地時間19:45）／UEFAネーションズリーグ｜ロンドン
クロアチア対チェコ、11月15日（日）20:45／UEFAネーションズリーグ｜オシエク
フランス
アンディ・ディウフ、マルクス・テュラム
イタリア対フランス、11月12日（木）20:45／UEFAネーションズリーグ｜ミラノ
フランス対トルコ、11月15日（日）20:45／UEFAネーションズリーグ｜ボルドー
イングランド
ジェド・スペンス
イングランド対クロアチア、11月12日（木）20:45（現地時間19:45）／UEFAネーションズリーグ｜ロンドン
スペイン対イングランド、11月15日（日）20:45／UEFAネーションズリーグ｜マドリード
ポーランド
ピオトル・ジエリンスキ
ルーマニア対ポーランド、11月14日（土）20:45／UEFAネーションズリーグ｜ブカレスト
ポーランド対スウェーデン、11月17日（火）20:45／UEFAネーションズリーグ｜ヴロツワフ
セルビア
アレクサンダル・スタンコヴィッチ
セルビア対ドイツ、11月13日（金）20:45／UEFAネーションズリーグ｜ベオグラード
ギリシャ対セルビア、11月16日（月）20:45／UEFAネーションズリーグ｜ヴォロス
スイス
マヌエル・アカンジ
スロベニア対スイス、11月13日（金）20:45／UEFAネーションズリーグ｜マリボル
スイス対スコットランド、11月16日（月）20:45／UEFAネーションズリーグ｜ザンクト・ガレン
トルコ
ハカン・チャルハノール
トルコ対ベルギー、11月12日（木）18:00（現地時間20:00）／UEFAネーションズリーグ｜イズミル
フランス対トルコ、11月15日（日）20:45／UEFAネーションズリーグ｜ボルドー
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