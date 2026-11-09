あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Pio Esposito InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

インテル、アッピアーノを離れる代表選手は何人？ それぞれの予定

インテル
セリエ A

マンチーニが招集したインテルの選手は4人だ。

次の試合
ATA

ATA

セリエ A

2026年11月22日

INT

INT

今回の代表活動期間中、各国代表で活動するインテルの選手は13人。以下、インテルの公式サイトが伝えた選手の名前と、参加予定の試合を紹介する。

イタリア

ニコロ・バレッラ、アレッサンドロ・バストーニ、フェデリコ・ディマルコ、フランチェスコ・ピオ・エスポジト

イタリア対フランス、11月12日（木）20時45分／UEFAネーションズリーグ｜ミラノ

ベルギー対イタリア、11月15日（日）20時45分／UEFAネーションズリーグ｜ブリュッセル

  • ブラジル

    カルロス・アウグスト

    ブラジル対日本、11月14日（土）11:15（現地時間18:15）／親善試合｜シンガポール

    シンガポール対ブラジル、11月17日（火）11:00（現地時間18:00）／親善試合｜シンガポール

    クロアチア

    ペタル・スチッチ

    イングランド対クロアチア、11月12日（木）20:45（現地時間19:45）／UEFAネーションズリーグ｜ロンドン

    クロアチア対チェコ、11月15日（日）20:45／UEFAネーションズリーグ｜オシエク

    フランス

    アンディ・ディウフ、マルクス・テュラム

    イタリア対フランス、11月12日（木）20:45／UEFAネーションズリーグ｜ミラノ

    フランス対トルコ、11月15日（日）20:45／UEFAネーションズリーグ｜ボルドー

    イングランド

    ジェド・スペンス

    イングランド対クロアチア、11月12日（木）20:45（現地時間19:45）／UEFAネーションズリーグ｜ロンドン

    スペイン対イングランド、11月15日（日）20:45／UEFAネーションズリーグ｜マドリード

    ポーランド

    ピオトル・ジエリンスキ

    ルーマニア対ポーランド、11月14日（土）20:45／UEFAネーションズリーグ｜ブカレスト

    ポーランド対スウェーデン、11月17日（火）20:45／UEFAネーションズリーグ｜ヴロツワフ

    セルビア

    アレクサンダル・スタンコヴィッチ

    セルビア対ドイツ、11月13日（金）20:45／UEFAネーションズリーグ｜ベオグラード

    ギリシャ対セルビア、11月16日（月）20:45／UEFAネーションズリーグ｜ヴォロス

    スイス

    マヌエル・アカンジ

    スロベニア対スイス、11月13日（金）20:45／UEFAネーションズリーグ｜マリボル

    スイス対スコットランド、11月16日（月）20:45／UEFAネーションズリーグ｜ザンクト・ガレン

    トルコ

    ハカン・チャルハノール

    トルコ対ベルギー、11月12日（木）18:00（現地時間20:00）／UEFAネーションズリーグ｜イズミル

    フランス対トルコ、11月15日（日）20:45／UEFAネーションズリーグ｜ボルドー

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
次の試合
ATA

ATA

セリエ A

2026年11月22日

INT

INT