インテル：アチェルビ、ダルミアン、デ・フライの退団が決定

アレッサンドロ・バストーニをめぐるバルセロナとの交渉の結果にかかわらず、今夏のインテルでは守備陣に本格的な刷新が行われることになる。実際、クリスティアン・チブが採用する3バックシステムで現在起用可能な7人の選手のうち、少なくとも3人は退団することになるからだ。
これを裏付けるのはマッテオ・モレットで、彼はクラブがフランチェスコ・アチェルビ、ステファン・デ・フライ、マッテオ・ダルミアンというチームの重鎮3人の契約延長を、もはや検討していないと強調している。
アレッサンドロ・バストーニをめぐるバルセロナとの交渉の結果にかかわらず、今夏のインテルでは守備陣に本格的な刷新が行われることになる。実際、クリスティアン・チブが採用する3バックシステムで現在起用可能な7人の選手のうち、少なくとも3人は退団することになるからだ。
これを裏付けるのはマッテオ・モレットで、彼はクラブがフランチェスコ・アチェルビ、ステファン・デ・フライ、マッテオ・ダルミアンというチームの重鎮3人の契約延長を、もはや検討していないと強調している。
今シーズン後半に起用されなかったこと（2026年1月から現在までに先発出場は1試合のみ、直近のリーグ戦9試合ではフィオレンティーナ戦で45分間プレーしたのみ）からも明らかなように、フランチェスコ・アチェルビとインテルとの関係は終焉を迎えた。 1月に（元シモーネ・インザーギ監督率いる）アル・ヒラルへの移籍がカンセロの拒否により実現しなかったこの別れは、今夏にフリー移籍として完結することになる。
最終的な決定はまだ下されていないものの、同様の状況はマッテオ・ダルミアンとステファン・デ・フライにも当てはまる。彼らもまた、ここ数シーズンのミランを支えてきた主力選手であり、アチェルビと同様に契約が満了を迎える。
特にオランダ人選手については、バストーニの退団が早期に決定的となれば、依然として有用な存在となり得る。しかし、オークツリー・ファンドの優先事項はチームの若返りであり、アカンジの買い取りがすでに予定されていることや、4バックへのフォーメーション変更の可能性も考慮すると、元ラツィオの選手にとっても、移籍金なしでの退団となる可能性がある。