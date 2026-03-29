インテル：アチェルビ、ダルミアン、デ・フライの退団が決定

アレッサンドロ・バストーニをめぐるバルセロナとの交渉の結果にかかわらず、今夏のインテルでは守備陣に本格的な刷新が行われることになる。実際、クリスティアン・チブが採用する3バックシステムで現在起用可能な7人の選手のうち、少なくとも3人は退団することになるからだ。





これを裏付けるのはマッテオ・モレットで、彼はクラブがフランチェスコ・アチェルビ、ステファン・デ・フライ、マッテオ・ダルミアンというチームの重鎮3人の契約延長を、もはや検討していないと強調している。