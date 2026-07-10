6月30日にインテルとの契約が満了しフリーとなったフランチェスコ・アチェルビが、『Sport Mediaset』のインタビューで38歳でも現役を続けたいと語った。
翻訳者：
インテル、アチェルビ：「あと3年はプレーする。PSG？ あの時はもう終わりだったし、後悔はない。シティの方が悔しい。マルティネスは過小評価されている。アルバレスは2億の移籍金だが、プレーするのはラウタロだ」
体調は良好で、まだプレーしたい。他にやりたいことはない。今は穏やかに過ごしている。力を出し切り、自分を責めることもない。経験もやる気も十分で、ピッチで手本を示せる。38歳でも少年のような情熱がある。監督になりたかったら、とっくに引退していた。 このレベルならあと2〜3年は続けられると思う」。
昨年の活躍にはあらゆる点で自信を持っている。 言わないほうが良いこともあるが、私は決して諦めず、どんな状況やトレーニングでも全力を尽くし、困難な局面では常にチームを助けようとしてきた。2つのタイトルを取っても、そういう時期は訪れる。1月から代表戦中断前までの数か月、私たちは本来のプレーができず、自分たちではなかった。
チブは優勝経験のある素晴らしい選手だった。監督としてはパルマで数カ月過ごした後インテルに来た。優勝できるチームがあったが、同時にチーム全体のマネジメントも求められていた。 もちろん、僕たちは彼を助けようとした。チーム全体の力で、彼は違いを生み出した。もしチームの雰囲気が違っていたら、チヴがどれだけ頑張っても優勝はできなかっただろう。チヴとの関係？ 僕は選手で、彼は監督だった」。
「ラウタロ・マルティネスは過小評価されているのか？わからないが、おそらく他の選手ほど注目されていないのだろう。 もし彼がバルセロナやマンチェスター・シティでプレーしていたら……アルバレスは1億5000万～2億の価値があり、誰もが彼を欲しがっているが、今回のワールドカップではラウタロの方が活躍している。彼は注目度が低いものの、私は好きだ。強く、献身的で、調子が悪くてもチームのために全力を尽くす。それだけでも十分。本当に強い選手だ」。
「ハーランドには細部まで注意が必要だ。一瞬で決まるので、先読みと状況理解が欠かせない。少しの運も必要だ」。
「病気は私を救った。引退していたかは分からないが、30歳になっていたらどのレベルにいたか分からないし、苦労していただろう。私は二度目のチャンスをいただいたんだ」。
「チャンピオンズリーグ決勝で5－0で負けるのは、あり得るようでいてあり得ない。悔しいが、そもそも我々はピッチに立てなかった。 精神的にも疲れ切っていた。相手はすでにリーグ優勝を決めており、僕たちはコモ戦を控えていた。ナポリ対カリアリの結果が気になり、その後チャンピオンズリーグ決勝、さらにアメリカ遠征も控えていた。今年のようにアメリカに行かず1か月休めていたら、もっと悔しかったかもしれない。でも、あの試合はそもそもプレーすらできなかった。まだイライラすることもあるが、2～3か月経ってリーグ戦が始まれば、それで終わりだ。 シティ戦の方が悔しい。あの試合は手中に収めていたし、最後まで戦った。PSG戦はそうじゃない。試合を戦えなかったなら、相手の方が優れていただけだ。精神的に集中できていなかったし、疲れていた。それだけのことだ。自分を責めることは何もない。我々は力尽きていたし、最後まで全力を尽くした。再建すべきものは何も残っていなかった」。
インザーギについては、僕は選手で彼は監督だった。彼の指示にはいつも従ったし、彼も信頼を寄せてくれた。その信頼に応えたことで互いに尊敬が生まれた。彼は休みの日や疲労具合を尊重し、ペース配分を考えてくれた。試合が多く、チームをマネジメントする難しさを理解していたからだ。 インテルはその後、チャンピオンズリーグの決勝に2度進出した。昨年はすべて負けたが、それ以外はほぼ毎回決勝まで進んでいた」。
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