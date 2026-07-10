Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Grafica Calciomercato Acerbi Inter disperato 2025 16.9Calciomercato/Getty Images
Simone Gervasio

翻訳者：

インテル、アチェルビ：「あと3年はプレーする。PSG？ あの時はもう終わりだったし、後悔はない。シティの方が悔しい。マルティネスは過小評価されている。アルバレスは2億の移籍金だが、プレーするのはラウタロだ」

インテル
移籍情報
セリエ A
フランチェスコ・アチェルビ

6月30日にインテルとの契約が満了しフリーとなったフランチェスコ・アチェルビが、『Sport Mediaset』のインタビューで38歳でも現役を続けたいと語った。

  • 体調は良好で、まだプレーしたい。他にやりたいことはない。今は穏やかに過ごしている。力を出し切り、自分を責めることもない。経験もやる気も十分で、ピッチで手本を示せる。38歳でも少年のような情熱がある。監督になりたかったら、とっくに引退していた。 このレベルならあと2〜3年は続けられると思う」。


    昨年の活躍にはあらゆる点で自信を持っている。 言わないほうが良いこともあるが、私は決して諦めず、どんな状況やトレーニングでも全力を尽くし、困難な局面では常にチームを助けようとしてきた。2つのタイトルを取っても、そういう時期は訪れる。1月から代表戦中断前までの数か月、私たちは本来のプレーができず、自分たちではなかった。


    チブは優勝経験のある素晴らしい選手だった。監督としてはパルマで数カ月過ごした後インテルに来た優勝できるチームがあったが、同時にチーム全体のマネジメントも求められていた。 もちろん、僕たちは彼を助けようとした。チーム全体の力で、彼は違いを生み出した。もしチームの雰囲気が違っていたら、チヴがどれだけ頑張っても優勝はできなかっただろう。チヴとの関係？ 僕は選手で、彼は監督だった」。

    • 広告

  • 「ラウタロ・マルティネスは過小評価されているのか？わからないが、おそらく他の選手ほど注目されていないのだろう。 もし彼がバルセロナやマンチェスター・シティでプレーしていたら……アルバレスは1億5000万～2億の価値があり、誰もが彼を欲しがっているが、今回のワールドカップではラウタロの方が活躍している。彼は注目度が低いものの、私は好きだ。強く、献身的で、調子が悪くてもチームのために全力を尽くす。それだけでも十分。本当に強い選手だ」。


    「ハーランドには細部まで注意が必要だ。一瞬で決まるので、先読みと状況理解が欠かせない。少しの運も必要だ」。


    「病気は私を救った。引退していたかは分からないが、30歳になっていたらどのレベルにいたか分からないし、苦労していただろう。私は二度目のチャンスをいただいたんだ」。


    「チャンピオンズリーグ決勝で5－0で負けるのは、あり得るようでいてあり得ない。悔しいが、そもそも我々はピッチに立てなかった。 精神的にも疲れ切っていた。相手はすでにリーグ優勝を決めており、僕たちはコモ戦を控えていた。ナポリ対カリアリの結果が気になり、その後チャンピオンズリーグ決勝、さらにアメリカ遠征も控えていた。今年のようにアメリカに行かず1か月休めていたら、もっと悔しかったかもしれないでも、あの試合はそもそもプレーすらできなかった。まだイライラすることもあるが、2～3か月経ってリーグ戦が始まれば、それで終わりだ。 シティ戦の方が悔しい。あの試合は手中に収めていたし、最後まで戦った。PSG戦はそうじゃない。試合を戦えなかったなら、相手の方が優れていただけだ。精神的に集中できていなかったし、疲れていた。それだけのことだ。自分を責めることは何もない。我々は力尽きていたし、最後まで全力を尽くした。再建すべきものは何も残っていなかった」

    インザーギについては、僕は選手で彼は監督だった。彼の指示にはいつも従ったし、彼も信頼を寄せてくれた。その信頼に応えたことでいに尊敬が生まれた。彼は休みの日や疲労具合を尊重し、ペース配分を考えてくれた。試合が多く、チームをマネジメントする難しさを理解していたからだ。 インテルはその後、チャンピオンズリーグの決勝に2度進出した。昨年はすべて負けたが、それ以外はほぼ毎回決勝まで進んでいた」。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
クラブ親善試合
カールスルーエSC crest
カールスルーエSC
KSC
インテル crest
インテル
INT