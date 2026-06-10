インテル、アキンサンミロとコッキ獲得へピサと交渉

ピサはインテルに対し、ナイジェリア人MFエベネザー・アキンサンミロ（2004年生まれ、元サンプドリア）を600万ユーロで完全移籍させるため、買い取りオプションを行使する意向を伝えている。今シーズン、彼は25試合に出場し、1アシスト、2回の警告を記録している。 インテルには750万ユーロの再買い取りオプションがある。





さらにピサは、DFマッテオ・コッキ（2007年生まれ）の獲得も検討している。

2007年生まれの左サイドバック（トップチーム4試合出場）は、セリエCのU-23で27試合1ゴール2アシスト2警告1退場。





セリエBのパドヴァも興味を示しており、カリアリから復帰したマルコ・パレストラを巡るアタランタとの交渉で交換要員となる可能性もある。パレストラは、レアル・マドリードへ移籍したデンゼル・ダムフリーズの後継としてインテルが最優先で狙う選手だ。



