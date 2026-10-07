マヌエル・アカンジは、インテルとスイス代表のDFとして、今季の目標を明確にしている。1995年生まれで元マンチェスター・シティの同選手は、チャンピオンズリーグ制覇を望んでいる。 「昨季のようにスクデットとコッパ・イタリアだけを勝ち取ることで満足するつもりはない。すべてを勝ち取りたい。セリエA最優秀DF賞を獲れたらうれしいけど、それは自分だけで決まるものではない。大事なのは常にチームだ。自分は自分の役割を果たそうとしている」とこのDFは語った。ここまでインテルのユニフォームで50試合に出場し、2ゴールを記録している。
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インテル、アカンジは目標にチャンピオンズリーグ「セリエA優勝やコッパ・イタリアでは満足しない。全部欲しい」
3バックか4バックについては、次のように語った。「どちらのシステムでもプレーできると思っている。おそらく4バックでプレーしてきた時間のほうが長いし、代表でも使っているシステムなので、より慣れているのかもしれない。 インテルに来た時は、3バックに適応するのが少し難しかった。違うシステムだからね。でも、何の問題もない。目標は常にすべてを勝ち取ることでなければならない。僕たちはどんな大会でも優勝するために戦っているし、そのために挑戦するつもりだ」。
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