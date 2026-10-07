3バックか4バックについては、次のように語った。「どちらのシステムでもプレーできると思っている。おそらく4バックでプレーしてきた時間のほうが長いし、代表でも使っているシステムなので、より慣れているのかもしれない。 インテルに来た時は、3バックに適応するのが少し難しかった。違うシステムだからね。でも、何の問題もない。目標は常にすべてを勝ち取ることでなければならない。僕たちはどんな大会でも優勝するために戦っているし、そのために挑戦するつもりだ」。



