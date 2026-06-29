インテル、アウシリオの悔やみ：「トナリについては油断していた。もっとできたはずだ。ビセックはデータに基づいて獲得した。ラウタロが最高の補強だ」

「データ分析の結果に反して獲得した選手はいるのか？ はい、何人もいます。 直近ではビセックが好例だ。彼についてはレポートが一致していなかった。それでも獲得したのは、彼の人物像を知っていたからだ。彼は非常に賢く、複数言語を話し、選手になっていなければ医師になっていただろう。多様な経験を積み、我々はデンマークで彼を見つけた。レポートにズレはあったが、知性とフィジカルを評価して獲得した」。





「師匠はプロ・セストで指導したピエルルイジ・カシラギです。彼は皆の模範で、独特なサッカー観と直感を重視していました。すべてを真似ることはできませんでしたが、何かを吸収できました」。





「最も重要な獲得は？ 最近の出来事ではラウタロ・マルティネスですね。彼にはもっと力を入れるべきでしたし、ブレシア時代のトナリにも油断しました。過小評価されている選手は？ トナリです。もっと力を入れれば、何かを成し遂げられたはずです」。





「最も眠れなくなった交渉は？ ラウタロだ。ブエノスアイレスで3日間、一睡もできなかった。スポーツディレクターが飛行機で駆けつけても選手を獲得できなければ、面目が丸つぶれだ。彼は別のクラブと合意していたため、我々にとっては容易なことではなかった」。