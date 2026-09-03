今朝10時過ぎ、インテルのスポーツディレクターを退任したピエロ・アウジリオが、チームとスタッフ、さらに指揮官キヴにも別れを告げるためピネティーナを訪れた。『Sportmediaset』によると、アウジリオは11時過ぎにアッピアーノを後にしたという。この場にはマロッタとバッチンも同席しており、後者は昨日からインテルの新スポーツディレクターに就任している。
Getty Images
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インテル、アウジリオがアッピアーノでチームに別れのあいさつ。主力選手たちは驚き「予想していなかった」
Sportmediasetによると、アウジリオのインテル退団は多くの人々を驚かせた。その中には、チームの主力選手たちも含まれている。ラウタロ、チャルハノール、そしてディマルコまで、すでに前スポーツディレクターとなった彼に多くの選手が思いを語った。「アウジリオの退団は予想していなかった。とても深い絆を感じている人だ。インテルのために多くをしてくれたし、一緒に多くのものを勝ち取った」と、ディマルコは話した。
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