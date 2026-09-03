Sportmediasetによると、アウジリオのインテル退団は多くの人々を驚かせた。その中には、チームの主力選手たちも含まれている。ラウタロ、チャルハノール、そしてディマルコまで、すでに前スポーツディレクターとなった彼に多くの選手が思いを語った。「アウジリオの退団は予想していなかった。とても深い絆を感じている人だ。インテルのために多くをしてくれたし、一緒に多くのものを勝ち取った」と、ディマルコは話した。