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Goal.com
ライブ
Ausilio 2-1Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

インテル、アウジリオがアッピアーノでチームに別れのあいさつ。主力選手たちは驚き「予想していなかった」

インテル

すでに退任した元スポーツディレクターは、ピネティーナを最後に訪れ、チームとテクニカルスタッフに別れを告げた。

今朝10時過ぎ、インテルのスポーツディレクターを退任したピエロ・アウジリオが、チームとスタッフ、さらに指揮官キヴにも別れを告げるためピネティーナを訪れた。『Sportmediaset』によると、アウジリオは11時過ぎにアッピアーノを後にしたという。この場にはマロッタとバッチンも同席しており、後者は昨日からインテルの新スポーツディレクターに就任している。

  • Sportmediasetによると、アウジリオのインテル退団は多くの人々を驚かせた。その中には、チームの主力選手たちも含まれている。ラウタロ、チャルハノール、そしてディマルコまで、すでに前スポーツディレクターとなった彼に多くの選手が思いを語った。「アウジリオの退団は予想していなかった。とても深い絆を感じている人だ。インテルのために多くをしてくれたし、一緒に多くのものを勝ち取った」と、ディマルコは話した。

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