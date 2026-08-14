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frattesi lazio cmgetty

翻訳者：

インテル、ついに正式決定：フラッテージがラツィオへ移籍。契約形態、金額、そして最初のコメント。

ラツィオ

午前中のストップを経て、このミッドフィルダーのローマ移籍はハッピーエンドで決着した。3シーズンにわたって好不調の波を経験した末、インテルに別れを告げる。

ダヴィデ・フラッテージはラツィオの新戦力となった。 これで正式決定となった。ラツィオはクラブ公式サイトの声明を通じて、同MFがインテルから買い取りオプション付きのレンタル移籍で加入することを発表した。以下、声明全文。


「SSラツィオは、FCインテルナツィオナーレからダヴィデ・フラッテージの保有権を期限付き移籍で取得し、完全移籍での買い取りオプションも併せて確保したことをお知らせします」


  • 契約形態と金額

    この取引は、もはや100万ユーロではなく、500万ユーロの有償レンタルで成立する。買い取りオプションは維持されるが、当初の1400万ユーロから、ボーナス込みで総額1000万ユーロへと変更された。さらに、将来的な再売却で発生するキャピタルゲインの50％も維持される。

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  • クラブのテレビに対し、フラッテージは次のように語った。


    「交渉ですか？ うまく受け止めていました。ああいう日が来ると行ったり来たりになりますが、待つ時間も期待を持って過ごしていました。大変ではありましたが、素晴らしいものでしたし、その価値はありましたここに来た時、小さい頃にジュスティニアーナでトレーニングしていた時に通っていた道だと分かりました。今はあの頃とは違う責任を背負い、より成熟した形で戻ってきました。 大きな責任を引き受ける時が来たと思っていますし、それを喜んで受け入れます」


    「インテルでも、出場時間が少なかったにもかかわらず、ファンとは良い関係を築いていました。浮き沈みはありましたが、いつも良好な関係でした。ラツィオのファンがこうして関わってくれたことをとてもうれしく思います。 自分が再びプロジェクトの中心にいると感じる必要がありました。この歓迎ぶりは大きな力になります1月にもかなり近づいていましたが、いくつかの理由でまとまりませんでした。今回は2日前に知らされ、決断して書類を整えるだけの時間しかありませんでした。大きな迷いはありませんでした」

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