クラブのテレビに対し、フラッテージは次のように語った。





「交渉ですか？ うまく受け止めていました。ああいう日が来ると行ったり来たりになりますが、待つ時間も期待を持って過ごしていました。大変ではありましたが、素晴らしいものでしたし、その価値はありました。 ここに来た時、小さい頃にジュスティニアーナでトレーニングしていた時に通っていた道だと分かりました。今はあの頃とは違う責任を背負い、より成熟した形で戻ってきました。 大きな責任を引き受ける時が来たと思っていますし、それを喜んで受け入れます」





「インテルでも、出場時間が少なかったにもかかわらず、ファンとは良い関係を築いていました。浮き沈みはありましたが、いつも良好な関係でした。ラツィオのファンがこうして関わってくれたことをとてもうれしく思います。 自分が再びプロジェクトの中心にいると感じる必要がありました。この歓迎ぶりは大きな力になります。1月にもかなり近づいていましたが、いくつかの理由でまとまりませんでした。今回は2日前に知らされ、決断して書類を整えるだけの時間しかありませんでした。大きな迷いはありませんでした」