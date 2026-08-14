あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
frattesi lazio cmgetty

翻訳者：

インテル、ついに正式決定：フラッテージがラツィオへ移籍、契約形態と金額はこうだ

ラツィオ

午前中の足止めのあと、このMFのローマ移籍はハッピーエンドで決着した。3シーズンにわたって好不調の波を経験した末、インテルに別れを告げる。

ダヴィデ・フラッテージがラツィオの新戦力となった。 これで正式決定となった。ラツィオは公式サイト上の声明を通じて、同MFがインテルから買い取りオプション付きのレンタル移籍で加入すると発表した。以下、声明全文。


「SSラツィオは、FCインテルナツィオナーレから、選手ダヴィデ・フラッテージのスポーツ上のパフォーマンスに関する権利を、完全移籍のためのオプション権付きの期限付き移籍で獲得したことをお知らせします」


  • 大会方式と数字

    この取引は、100万ユーロではなく、500万ユーロの有償レンタルでまとまる。買い取りオプションも維持されるが、当初の1400万ユーロから、ボーナス込みで総額1000万ユーロに変更された。さらに、将来的な再売却時のキャピタルゲインの50％も維持される。

    • 広告

    この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
コッパ・イタリア
ラツィオ crest
ラツィオ
LAZ
マントヴァ crest
マントヴァ
MAN