ダヴィデ・フラッテージがラツィオの新戦力となった。 これで正式決定となった。ラツィオは公式サイト上の声明を通じて、同MFがインテルから買い取りオプション付きのレンタル移籍で加入すると発表した。以下、声明全文。





「SSラツィオは、FCインテルナツィオナーレから、選手ダヴィデ・フラッテージのスポーツ上のパフォーマンスに関する権利を、完全移籍のためのオプション権付きの期限付き移籍で獲得したことをお知らせします」



