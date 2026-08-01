ABACAPRESS
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インテル指揮官、マンチェスター・シティとの対決を前に新戦力を称賛 ジョン・ストーンズはその「カリスマ性」で「基準を引き上げる」と主張
キヴ、ストーンズ加入を歓迎
インテルのキブ監督は、今週土曜日に香港で行われるマンチェスター・シティ戦を前に、ストーンズの加入を歓迎した。ルーマニア人指揮官は、チームがプレシーズン中でまだフィジカル面のコンディションを100％まで高められていない一方で、ストーンズがリーダーシップの面で極めて大きな後押しになると強調した。この一戦は、残りのプレシーズン日程を消化するためにイタリアへ戻る前のチームにとって、実戦感覚を測る重要なテストとなる。
- Getty Images Sport
インテル指揮官、DFを称賛
試合前の記者会見に臨んだキヴは、このイングランド代表DFの獲得を率直に喜んだ。指揮官は「彼の加入をうれしく思う。多くの理由で彼は我々にとって重要な存在だ。クオリティー、パーソナリティー、そしてカリスマ性がある。彼は我々の守備陣のレベルを引き上げてくれる。
「今はここにいるメンバーとともに取り組みつつ、ワールドカップ後の休暇から戻ってくる選手たちを待っているところだ。そして移籍市場はまだ1カ月残っている。スカッドは競争力があるが、そのクオリティーを一段引き上げ、このクラブの野心と歩調を合わせ続けることを可能にする重要な選手は、やはり常に必要だ」
さらに、エンツォ・マレスカ率いるチームとの一戦やクラブの補強方針については、「シティのような偉大なチームと対戦するのは特別なことだ。もちろん、フィジカルの状態は100％ではないが、ベストを尽くす。スカッドには競争力があるが、重要な選手は常に必要だ。ストーンズはその基準を引き上げてくれる。我々はチャンスに目を光らせている」と付け加えた。
インテル、さらなる層の厚み確保を目指す
ストーンズの加入はインテルの今夏の補強の終わりを意味するものではなく、クラブは右ウイングのポジションを強化するため、引き続き新戦力の獲得を積極的に模索している。
キヴは冷静さを求める一方で、チームとしてスカッド全体の水準を引き上げる姿勢を改めて強調した。「忍耐が必要だ。移籍市場はまだ長い。現時点で何が欠けているのか、特に選手層に関しては、誰もがよく理解している。
「私はこれまでも常に、基準を引き上げ、この素晴らしいグループの一員になりたいと望む重要な選手を連れてくるよう求めてきた。この選手たちが長年維持してきたレベルをさらに引き上げられるような機会に注意を払っている」
- Jan Huebner
インテル、開幕戦へ準備
シティとの親善試合は、イタリアに戻る前にキヴにとって、自チームのコンディションと戦術的な構成を見極める重要な試金石となる。ストーンズを最終ラインに組み込むことは、ピッチ上で強固な連係を築くため、プレシーズン残り期間を通じて引き続き主要な焦点となる。インテルは2026-27シーズンのセリエA開幕戦として、8月22日にモンツァとのホームゲームに臨む。
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