試合前の記者会見に臨んだキヴは、このイングランド代表DFの獲得を率直に喜んだ。指揮官は「彼の加入をうれしく思う。多くの理由で彼は我々にとって重要な存在だ。クオリティー、パーソナリティー、そしてカリスマ性がある。彼は我々の守備陣のレベルを引き上げてくれる。

「今はここにいるメンバーとともに取り組みつつ、ワールドカップ後の休暇から戻ってくる選手たちを待っているところだ。そして移籍市場はまだ1カ月残っている。スカッドは競争力があるが、そのクオリティーを一段引き上げ、このクラブの野心と歩調を合わせ続けることを可能にする重要な選手は、やはり常に必要だ」

さらに、エンツォ・マレスカ率いるチームとの一戦やクラブの補強方針については、「シティのような偉大なチームと対戦するのは特別なことだ。もちろん、フィジカルの状態は100％ではないが、ベストを尽くす。スカッドには競争力があるが、重要な選手は常に必要だ。ストーンズはその基準を引き上げてくれる。我々はチャンスに目を光らせている」と付け加えた。