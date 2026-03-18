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インテル所属のラウタロ・マルティネスが、アルゼンチンの名門クラブへの復帰を「説得」しようと妻に働きかける中、古巣復帰という「夢」を明かした
アルゼンチンのルーツが彼を呼び覚ます
マルティネスはアルゼンチンのクラブで頭角を現し、62試合で27ゴールを挙げ、2018年にインテルへ移籍するまでファンから絶大な支持を集めていた。 現在26歳の彼は、セリエA屈指の決定力を持つストライカーであり、全大会通算で18ゴール4アシストを記録し、チームがライバルのACミランに8ポイントの差をつけてセリエA首位に立つ原動力となっている。アルビセレステ（アルゼンチン代表）やイタリアでの活躍にもかかわらず、彼のルーツとの絆は揺るぎないものだ。
妻との「話し合い」
しかし、アルゼンチンへの復帰は、選手自身の競技面での意志だけに左右されるわけではない。レーシング・ラジオのインタビューで、マルティネスは、家族がすでにミラノでの生活にすっかり馴染んでいることから、大西洋をまたぐ移籍の可否に影響を与えるであろう家庭内の事情について冗談交じりに語った。このストライカーは状況を率直にこう語った。「レーシングに戻ることは私の夢です。今は妻を説得しようとしていますが、彼女は私を応援してくれています。 もちろん、それは家族事情だけでなく、自分の体調など多くの要因にかかっています。でも、少なくとも1年はレーシングに戻るのが夢です。いつになるかは分かりませんが。」
子供たちにレースへの情熱を伝える
2029年夏までインテルと契約を結んでいる彼は、このイタリアの名門クラブでの当面の将来についても触れ、ネラッズーリへの現在の献身を明らかにした。マルティネスは次のように述べた。「インテルとの契約はあと3年残っている。私はトップレベルのサッカー界に長く留まりたいと思っている。 体調も良く、まだ若いが、将来的には、ラシングの人々が私に対して抱いてくれている愛情を、自分の子供たちに見せてあげたい。」
また、彼はラシン・クラブの現会長であり、インテルで歴史的な三冠を達成した伝説的な人物であるディエゴ・ミリートとの関係についても温かく語った。ラウタロは次のように明かした。「ミリート？ 彼とは毎週話しているよ。キャリアの初期の頃から、彼はいつも私のそばにいてくれた。私が怪我をした後、彼からメッセージが届いたんだ。今は調子が良くないラシンについて話したけど、私はクラブへの応援メッセージを彼に送ったよ。」
ワールドカップをプレイして、戻ってきて
最後に、ラウタロは自身のルーツに対して深い感謝の意を表し、先日ラシングのトレーニングセンターを訪れ、グスタボ・コスタス監督と会ったことを振り返った。 この出会いは、彼の復帰への期待を浮き彫りにした。「コスタス監督に偶然会ったんだ。彼は『ここにいてくれ、俺たちは君を待っている。来年戻ってきて、ワールドカップに出場してから戻ってこい』と言ってくれた。戻りたいという思いは常に抱いている。なぜなら、彼らが今の自分があるようにしてくれたし、本当に多くの助けをくれたからだ。」
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