インテル所属のラウタロ・マルティネスが、アルゼンチンの名門クラブへの復帰を「説得」しようと妻に働きかける中、古巣復帰という「夢」を明かした

2029年夏までインテルと契約を結んでいる彼は、このイタリアの名門クラブでの当面の将来についても触れ、ネラッズーリへの現在の献身を明らかにした。マルティネスは次のように述べた。「インテルとの契約はあと3年残っている。私はトップレベルのサッカー界に長く留まりたいと思っている。 体調も良く、まだ若いが、将来的には、ラシングの人々が私に対して抱いてくれている愛情を、自分の子供たちに見せてあげたい。」

また、彼はラシン・クラブの現会長であり、インテルで歴史的な三冠を達成した伝説的な人物であるディエゴ・ミリートとの関係についても温かく語った。ラウタロは次のように明かした。「ミリート？ 彼とは毎週話しているよ。キャリアの初期の頃から、彼はいつも私のそばにいてくれた。私が怪我をした後、彼からメッセージが届いたんだ。今は調子が良くないラシンについて話したけど、私はクラブへの応援メッセージを彼に送ったよ。」