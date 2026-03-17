Getty Images Sport
翻訳者：
インテル所属のスター選手はバルセロナへの移籍を強く望んでおり、セリエAのクラブは夏の売却を計画している
インテル、1億ユーロの評価額
『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、インテルは今夏の移籍市場でバストーニを放出する準備を進めている。同クラブは、この26歳のディフェンダーに対し、1億ユーロ前後の移籍金を目論んでいる。この金額は交渉次第ではあるものの、クラブ首脳陣は、次のプロジェクトに向けた補強計画の資金調達のため、この売却が必要不可欠な一歩であると考えている。 カンプ・ノウのスポーツ部門は、夏を前にこの大型移籍の可能性が急速に高まっていることから、その動向を注視している。
- Getty Images Sport
カタルーニャの魅惑的な歌声に誘われて
2028年までネラッズーリと契約を結んでいるこのディフェンダーは、今シーズン終了後に自身の将来についてクラブと正式な話し合いを行うことで合意している。 しかし、彼はすでにカタルーニャからの関心に強く心を動かされており、イタリアを離れることになれば、ラ・リーガが断然の希望先であることを示唆している。バストーニは、バルセロナが以前から関心を寄せていることをよく認識しており、同クラブはこれまで何度か彼の移籍の可能性について打診してきた。スペインで自身の力を試したいという彼の明確な意向が、交渉において大きな役割を果たすと見られている。
ハンジ・フリックのシステムにおける戦術的な役割
インテルでの293試合の出場において、バストーニは8ゴールを決め、30アシストを記録している。バルセロナの守備陣には現在パウ・クバルシやロナルド・アラウホが在籍しているものの、信頼できる左サイドの専門選手へのニーズは急務となっている。これは主に、アンドレアス・クリステンセンの契約満了と、同選手が怪我で離脱していることが原因であり、このイタリア人選手はチームを活性化させる理想的な候補と言える。
- AFP
1億ユーロという資金面の難関を乗り越える
この国際的なスター選手を獲得することのスポーツ面でのメリットは極めて明白だが、財政面での対応はバルセロナにとって依然として大きな課題となっている。ジョアン・ラポルタ会長率いるクラブの理事会は、インテルが提示する移籍金に見合うよう、現在の財政的制約を乗り越えるための独創的な方法を見出さなければならない。 クラブ首脳陣は現在、チームの他の分野を犠牲にすることなく、この規模の移籍を実現できるかどうか、選択肢を検討している。彼の戦術的知性はチームのシステムに完璧に適合すると見られており、この移籍は確実に進展を見せている。
広告