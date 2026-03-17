インテル所属のスター選手はバルセロナへの移籍を強く望んでおり、セリエAのクラブは夏の売却を計画している

2028年までネラッズーリと契約を結んでいるこのディフェンダーは、今シーズン終了後に自身の将来についてクラブと正式な話し合いを行うことで合意している。 しかし、彼はすでにカタルーニャからの関心に強く心を動かされており、イタリアを離れることになれば、ラ・リーガが断然の希望先であることを示唆している。バストーニは、バルセロナが以前から関心を寄せていることをよく認識しており、同クラブはこれまで何度か彼の移籍の可能性について打診してきた。スペインで自身の力を試したいという彼の明確な意向が、交渉において大きな役割を果たすと見られている。