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Khaled Mahmoud

翻訳者：

インテル所属のアレッサンドロ・バストーニは、移籍の噂が絶えないものの、バルセロナへの移籍には懐疑的だ。

アレッサンドロ・バストーニ
バルセロナ
インテル
セリエ A
ラ・リーガ
移籍情報

アレッサンドロ・バストーニは、インテルでのセリエA連覇に集中するため、今夏のバルセロナ移籍への意欲が薄れているという。イタリアとスペインのメディアが移籍間近と報じても、彼の心はミラノに残っている。

  • ネラッズーリへの献身

    コリエレ・デロ・スポルト』紙によると、バルセロナは26歳のバストーニ獲得に動いているが、本人はサン・シーロ残留を希望している。同紙は、彼がカタルーニャ移籍よりスクデット争いを優先していると伝える。欧州ビッグクラブの誘いを断ったのは今回が初めてではなく、過去にも他クラブのオファーを拒否して忠誠心を示している。

    マンチェスター・シティのグアルディオラ監督が接触した際も、彼はクラブにオファーを無視するよう求めた。今回も、スポティファイ・カンプ・ノウからの関心をよそに、ミラノでのプロジェクトに集中している。

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  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-ROMAAFP

    バルセロナの関心は依然として一方的だ

    バルセロナとバストーニの代理人は接触した。バルセロナは守備強化のため、このイタリア人DFを最優先ターゲットとしている。だが本人が移籍に前向きかは不明だ。バストーニから移籍容認を示す兆候はほとんど見られない。

    インテルも選手から移籍希望の正式連絡を受けていない。彼は現在、ピッチ上のパフォーマンスに集中している。有力選手がバルサのオファーに耳を傾けるのは自然だが、今シーズンこの時点でバルサが望む明確な「イエス」は still ない。

  • サン・シーロのサポーターの応援が決定的となった

    インテルでの雰囲気は、バストーニが残留を決意する大きな要因だ。ユヴェントス戦でのシミュレーション騒動やイタリア代表での退場により、彼は他チームのサポーターから批判を受けた。アウェイではブーイングも聞いたが、ホームでは依然として温かく迎えられている。

    先日のローマ戦では、地元ファンがその思いを明確に示した。サン・シーロの観衆はピッチを去るディフェンダーにスタンディングオベーションを送り、その姿が彼の忠誠心を再確認させたという。熱心なサポーターとクラブ首脳の支持を受け、バストーニは今の場所が最も価値があると感じている。

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    今後の行方はシーズンフィナーレにかかっている

    現時点ではバルセロナへの移籍は難しい。それでもセリエAの結果次第で、このディフェンダーの将来は変わる。優勝すればクラブとの絆は強まる。だが、移籍市場の資金問題や海外からのオファー増の可能性がある。

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