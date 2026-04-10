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インテル所属のアレッサンドロ・バストーニは、移籍の噂が絶えないものの、バルセロナへの移籍には懐疑的だ。
ネラッズーリへの献身
『コリエレ・デロ・スポルト』紙によると、バルセロナは26歳のバストーニ獲得に動いているが、本人はサン・シーロ残留を希望している。同紙は、彼がカタルーニャ移籍よりスクデット争いを優先していると伝える。欧州ビッグクラブの誘いを断ったのは今回が初めてではなく、過去にも他クラブのオファーを拒否して忠誠心を示している。
マンチェスター・シティのグアルディオラ監督が接触した際も、彼はクラブにオファーを無視するよう求めた。今回も、スポティファイ・カンプ・ノウからの関心をよそに、ミラノでのプロジェクトに集中している。
- AFP
バルセロナの関心は依然として一方的だ
バルセロナとバストーニの代理人は接触した。バルセロナは守備強化のため、このイタリア人DFを最優先ターゲットとしている。だが本人が移籍に前向きかは不明だ。バストーニから移籍容認を示す兆候はほとんど見られない。
インテルも選手から移籍希望の正式連絡を受けていない。彼は現在、ピッチ上のパフォーマンスに集中している。有力選手がバルサのオファーに耳を傾けるのは自然だが、今シーズンこの時点でバルサが望む明確な「イエス」は still ない。
サン・シーロのサポーターの応援が決定的となった
インテルでの雰囲気は、バストーニが残留を決意する大きな要因だ。ユヴェントス戦でのシミュレーション騒動やイタリア代表での退場により、彼は他チームのサポーターから批判を受けた。アウェイではブーイングも聞いたが、ホームでは依然として温かく迎えられている。
先日のローマ戦では、地元ファンがその思いを明確に示した。サン・シーロの観衆はピッチを去るディフェンダーにスタンディングオベーションを送り、その姿が彼の忠誠心を再確認させたという。熱心なサポーターとクラブ首脳の支持を受け、バストーニは今の場所が最も価値があると感じている。
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今後の行方はシーズンフィナーレにかかっている
現時点ではバルセロナへの移籍は難しい。それでもセリエAの結果次第で、このディフェンダーの将来は変わる。優勝すればクラブとの絆は強まる。だが、移籍市場の資金問題や海外からのオファー増の可能性がある。