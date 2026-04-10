インテル所属のアレッサンドロ・バストーニは、移籍の噂が絶えないものの、バルセロナへの移籍には懐疑的だ。

インテルでの雰囲気は、バストーニが残留を決意する大きな要因だ。ユヴェントス戦でのシミュレーション騒動やイタリア代表での退場により、彼は他チームのサポーターから批判を受けた。アウェイではブーイングも聞いたが、ホームでは依然として温かく迎えられている。

先日のローマ戦では、地元ファンがその思いを明確に示した。サン・シーロの観衆はピッチを去るディフェンダーにスタンディングオベーションを送り、その姿が彼の忠誠心を再確認させたという。熱心なサポーターとクラブ首脳の支持を受け、バストーニは今の場所が最も価値があると感じている。