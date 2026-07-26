AFP
翻訳者：
インテル幹部が、トッテナムとのクリスティアン・ロメロの移籍交渉を認めた。同クラブは主将の放出を容認する構えだ。
アウジリオ、ネラッズーリの関心を認める
インテルスポーツディレクターのピエロ・アウジリオ氏は、ロメロ獲得に向けてクラブが交渉中であることを認めた。同クラブは、この28歳のセンターバックとの契約を数週間以内にまとめることを強く望んでいる。
アウシリオ氏はスカイ・イタリアに「我々は選手本人と所属クラブと契約を結ぼうと動いている。交渉には時間がかかるが、関心は確かなものだ。今後の展開を見守りたい」と語った。
インテルは買取り義務付きのレンタルでの獲得を目指し、正式オファー準備を進めている。当初5000万ユーロと評価されたキャプテンだが、SportMediasetによると今回のオファー総額は4000万ユーロ前後とみられる。週末には代理人がミラノでインテル首脳と会談した。
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ロメロ、セリエA復帰を目指す
ロンドン北部で5年を過ごしたロメロは、馴染みのリーグで新挑戦へ。ガーディアン紙は、トッテナムが移籍を容認すると伝えた。イングランド移籍前はアタランタで地位を築き、世界舞台での活躍も経験。サン・シーロ移籍をキャリアの次なるステップと捉えているという。
2021年の加入以来、156試合に出場し、昨季のヨーロッパリーグ制覇を支えた。一方で2025-26シーズンには4度の出場停止処分を受け、規律が課題となった。
スパーズ、主将退任後の体制に備える
トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督は守備陣の再編を進めており、そのおかげでクラブはロメロの放出を前向きに検討できるようになった。スパーズは移籍市場で積極的で、ブライトンからヤン・ポール・ファン・ヘッケを5200万ポンドで、ロメロの代表チームメイトであるマルコス・セネシをフリーで獲得した。
これらの補強で守備の人員難を回避できたため、クラブは交渉で柔軟な姿勢を示している。ロメロのようなリーダーを失うのは痛手だが、移籍金を得ればデ・ゼルビ監督はチーム再編を続けられる。
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次は何が起こるのでしょうか？
インテルにとって、ロメロ獲得は国内タイトル防衛と欧州最高峰での戦いを目指す強い決意を示す。同クラブはトップレベルでの経験が豊富な選手を求めており、W杯優勝経験を持つロメロは理想的な候補だ。
今後数日で交渉は活発化し、アウジリオ氏がトッテナム幹部と協議すると見込まれる。選手本人もイタリア復帰を強く希望しているため、両クラブは移籍金で妥協点を見出す必要がある。
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