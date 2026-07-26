インテル幹部が、トッテナムとのクリスティアン・ロメロの移籍交渉を認めた。同クラブは主将の放出を容認する構えだ。

インテルスポーツディレクターのピエロ・アウジリオ氏は、ロメロ獲得に向けてクラブが交渉中であることを認めた。同クラブは、この28歳のセンターバックとの契約を数週間以内にまとめることを強く望んでいる。

アウシリオ氏はスカイ・イタリアに「我々は選手本人と所属クラブと契約を結ぼうと動いている。交渉には時間がかかるが、関心は確かなものだ。今後の展開を見守りたい」と語った。

インテルは買取り義務付きのレンタルでの獲得を目指し、正式オファー準備を進めている。当初5000万ユーロと評価されたキャプテンだが、SportMediasetによると今回のオファー総額は4000万ユーロ前後とみられる。週末には代理人がミラノでインテル首脳と会談した。



