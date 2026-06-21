『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、このコートジボワール出身センターバックはインテルにとって最も魅力的な選手だ。理由は3つ。ローマがフランクフルトから移籍金なしで獲得して以来、3年間セリエAでプレーしていること。27歳目前で若さがありながら経験が豊富であること。3バックで複数のポジションをこなせること。





バストーニのバルセロナ移籍が噂された際、後継候補として名前が挙がった。レアル・マドリードが関心を示した際にも再浮上した。 インテルはウディネーゼのウマル・ソレも追っており、デ・フライの代役として計画している。





6月30日までにフリードキン・グループは6000万ユーロの売却益が必要で、交渉は急展開する見込みだ。 『ラ・ロゼア』によると、ローマは売却を望んでいないが、FFPの期限が迫る。評価額4000万ユーロから手数料が差し引かれる見込みで、交渉は急展開している。