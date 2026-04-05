ここ数日、ネラッズーリのサポーターたちはすでにこの選手への支持を表明していた。ローマ戦の前日、一部のサポーターはアッピアーノ・ジェンティーレを訪れ、インテル・トレーニングセンターの入り口で、バストーニに向けたメッセージが書かれた横断幕を掲げた。「胸を張って、何も恐れるな。君のそばには仲間がいる」。 これは、かつてのインテル「クルヴァ・ノルド」であり、現在は「セコンド・アンネッロ・ヴェルデ」と呼ばれるグループから直接送られた、愛情のこもったメッセージだ。 これは、ユヴェントス戦でのカルルルとの一件や、イタリア代表での直近の試合での退場（この退場がアズーリのワールドカップ予選敗退を招いた）を受けて、ここ数週間ディフェンダーが多くのブーイングを浴びたにもかかわらず、インテルサポーターがチームで最も愛される選手の一人を常に支え続けていることを示すものだ。