イースターの日曜日、注目はインテル対ローマ戦に集まっている。これは、明日の夜に行われるナポリ対ミランの試合と並んで、リーグ第31節の2大ビッグマッチの一つだ。 インテル守備陣のセンターバックには、クリスティアン・チブが再びアレッサンドロ・バストーニを起用した。スタメン発表の際、サン・シーロに詰めかけたサポーターから大きな歓声が上がった。これは、現在困難な時期を過ごしている1999年生まれのこのDFへの明確な連帯の証であり、ここ数日、代表でのパフォーマンスを巡って議論の的となっていた彼へのエールでもあった。 そして、58分に4-1とリードした状況でチブがバストーニをダミアンと交代させた際、サン・シーロからはスタンディングオベーションが沸き起こり、サポーターたちは「アレッサンドロ・バストーニ、オレ！」と合唱した。
AFP
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インテル対ローマ戦、交代時にバストーニにスタンディングオベーション
サポーターの応援
ここ数日、ネラッズーリのサポーターたちはすでにこの選手への支持を表明していた。ローマ戦の前日、一部のサポーターはアッピアーノ・ジェンティーレを訪れ、インテル・トレーニングセンターの入り口で、バストーニに向けたメッセージが書かれた横断幕を掲げた。「胸を張って、何も恐れるな。君のそばには仲間がいる」。 これは、かつてのインテル「クルヴァ・ノルド」であり、現在は「セコンド・アンネッロ・ヴェルデ」と呼ばれるグループから直接送られた、愛情のこもったメッセージだ。 これは、ユヴェントス戦でのカルルルとの一件や、イタリア代表での直近の試合での退場（この退場がアズーリのワールドカップ予選敗退を招いた）を受けて、ここ数週間ディフェンダーが多くのブーイングを浴びたにもかかわらず、インテルサポーターがチームで最も愛される選手の一人を常に支え続けていることを示すものだ。
バストーニと移籍市場：バルセロナがプレッシャーを強める
バルセロナがバストーニに対して執拗なアプローチを続けているにもかかわらずだ。カタルーニャのクラブは、大幅な変更が予想される守備陣を補強するための最重要ターゲットとして彼を目ざとく見出しており、1999年生まれのこの選手は、特に後方からのビルドアップ能力が高く評価され、スポーツディレクターのデコとフリック監督の両方に気に入られている。 現時点では両クラブ間の直接的な接触はまだないが、バルサは選手の代理人と接触を進めており、本人がスペインでの挑戦に前向きであることもすでに把握している。現在の市場価値は6000万ユーロ前後と見られている。