レアル・マドリードはアレッサンドロ・バストーニ、マルクス・トゥラム、ラウタロ・マルティネスに興味を示しているが、ジョゼ・モウリーニョ監督の優先順位は下がっている。フロレンティーノ・ペレス会長は1億5000万ユーロの価値がある国際レベルFWを探しており、狙いは別にある。

インテルはニコ・パズを高く評価しており、コモとの買い戻し交渉が続いている。コモはパズを残留させ、チャンピオンズリーグで起用したい考えだ。