「コラソン・クラシック2026」では、インテルとレアル・マドリードのレジェンドが再びピッチに立ち、サンティアゴ・ベルナベウを5万人以上のファンで埋め尽くした。 往年の名選手たちが集まったこの親善試合は、両クラブの絆を深める場にもなった。歴史的に親密な両クラブは、これまでにも多くの重要な取引を成立させてきた。
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インテル対レアル・マドリード戦の前、マロッタとフロレンティーノ・ペレス会談。ニコ・パズ以外でも5選手が話題に。
会談が行われた
移籍噂が渦巻く今、フロレンティーノ・ペレス会長とベッペ・マロッタ会長が本日会談した。両クラブがSNSで公開したこの会談は、噂にさらに拍車をかけた。
ダンフリースの次は誰？
レアル・マドリードはインテルから右サイドバックのデンゼル・ダムフリーズを獲得したばかりだ。 レアル・マドリードは契約解除条項2000万ユーロを行使し、インテルも移籍を容認した。後任には誰が就任するのか。
ニコ・パズだけじゃない
レアル・マドリードはアレッサンドロ・バストーニ、マルクス・トゥラム、ラウタロ・マルティネスに興味を示しているが、ジョゼ・モウリーニョ監督の優先順位は下がっている。フロレンティーノ・ペレス会長は1億5000万ユーロの価値がある国際レベルFWを探しており、狙いは別にある。
インテルはニコ・パズを高く評価しており、コモとの買い戻し交渉が続いている。コモはパズを残留させ、チャンピオンズリーグで起用したい考えだ。
候補に挙がっている5つの名前
『レプッブリカ』紙によると、交渉にはさらに5人が候補に挙がっている。インテルはコモのアルゼンチン人MFの代替にも強い関心を示している。
ブラヒム・ディアス、フランコ・マスタンツォーノ、リヨンから復帰したエンドリック（マドリード残留希望）、古くからの期待株アルダ・ギュレル、負傷から間もなく復帰するもモウリーニョ構想外のロドリゴが候補に挙げられている。