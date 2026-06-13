レアル・マドリードはアレッサンドロ・バストーニ、マルクス・トゥラム、ラウタロ・マルティネスを評価しているが、ジョゼ・モウリーニョ監督の下では優先度が下がっている。フロレンティーノ・ペレス会長は1億5000万ユーロの価値がある国際レベルFWを求めており、別の候補に注目している。

インテルはニコ・パズを高く評価しており、コモとの買い戻し交渉が続いている。コモ側はパズを残留させ、チャンピオンズリーグで起用したい考えだ。