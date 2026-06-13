「コラソン・クラシック2026」は、インテルとレアル・マドリードにとって、多くのレジェンドが再集結し、サンティアゴ・ベルナベウを5万人以上のファンで埋め尽くした。 この試合は両クラブの絆を深める場ともなった。歴史的に親密な両クラブは、これまでにも多くの重要な取引を成立させてきた。
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インテル対レアル・マドリード戦の前、マロッタとフロレンティーノ・ペレスが会談。ニコ・パズ以外にも5人の移籍話が浮上。
会談が行われた
移籍噂が渦巻く今、フロレンティーノ・ペレス会長とベッペ・マロッタ会長が本日会談した。両クラブがSNSで公開したこの会談は、噂に拍車をかけた。
ダンフリースの次は誰？
レアル・マドリードはインテルから右サイドバックのデンゼル・ダムフリーズを獲得した。 レアル・マドリードは契約解除条項2000万ユーロを行使し、インテルも移籍を容認した。後任は誰になるのか。
ニコ・パズだけじゃない
レアル・マドリードはアレッサンドロ・バストーニ、マルクス・トゥラム、ラウタロ・マルティネスを評価しているが、ジョゼ・モウリーニョ監督の下では優先度が下がっている。フロレンティーノ・ペレス会長は1億5000万ユーロの価値がある国際レベルFWを求めており、別の候補に注目している。
インテルはニコ・パズを高く評価しており、コモとの買い戻し交渉が続いている。コモ側はパズを残留させ、チャンピオンズリーグで起用したい考えだ。
候補に挙がっている5つの名前
『レプッブリカ』紙によると、交渉にはさらに5人が候補に挙がっている。インテルはコモのアルゼンチン人MFの代替にも強い関心を持つ。
ブラヒム・ディアス、フランコ・マスタンツォーノ、エンドリック（リヨンから復帰もマドリード残留希望）、さらにアルダ・ギュレルと負傷から復帰予定ながらモウリーニョの構想外となっているロドリゴも、いずれもミラノにとって魅力的な候補だ。