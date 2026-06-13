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Emanuele Tramacere

翻訳者：

インテル対レアル・マドリード戦の前、マロッタとフロレンティーノ・ペレスが会談。ニコ・パズ以外にも5人の移籍話が浮上。

インテル
レアル・マドリー
移籍情報

インテルとレアル・マドリードの会長による待望の会談が、すでに公式に開催された。

コラソン・クラシック2026」は、インテルレアル・マドリードにとって、多くのレジェンドが再集結し、サンティアゴ・ベルナベウを5万人以上のファンで埋め尽くした。 この試合は両クラブの絆を深める場ともなった。歴史的に親密な両クラブは、これまでにも多くの重要な取引を成立させてきた。


  • 会談が行われた

    移籍噂が渦巻く今、フロレンティーノ・ペレス会長とベッペ・マロッタ会長が本日会談した。両クラブがSNSで公開したこの会談は噂に拍車をかけた。



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  • ダンフリースの次は誰？

    レアル・マドリードはインテルから右サイドバックのデンゼル・ダムフリーズを獲得した。 レアル・マドリードは契約解除条項2000万ユーロを行使し、インテルも移籍を容認した。後任は誰になるのか。

  • ニコ・パズだけじゃない

    レアル・マドリードはアレッサンドロ・バストーニ、マルクス・トゥラム、ラウタロ・マルティネスを評価しているが、ジョゼ・モウリーニョ監督の下では優先度が下がっている。フロレンティーノ・ペレス会長は1億5000万ユーロの価値がある国際レベルFWを求めており、別の候補に注目している。

    インテルはニコ・パズを高く評価しており、コモとの買い戻し交渉が続いている。コモ側はパズを残留させ、チャンピオンズリーグで起用したい考えだ。

  • 候補に挙がっている5つの名前

    レプッブリカ』紙によると、交渉にはさらに5人が候補に挙がっている。インテルはコモのアルゼンチン人MFの代替にも強い関心を持つ。


    ブラヒム・ディアス、フランコ・マスタンツォーノ、エンドリック（リヨンから復帰もマドリード残留希望）、さらにアルダ・ギュレルと負傷から復帰予定ながらモウリーニョの構想外となっているロドリゴも、いずれもミラノにとって魅力的な候補だ。