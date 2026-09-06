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SSC Napoli v Bologna FC 1909 - Supercoppa Italiana FinalGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

インテル対ラツィオのイタリア・スーパーカップはいつ、どこで開催されるのか

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セリエAリーグのシモネッリ会長による先行発表

「開催日はクリスマス前になる。開催地についてはいくつか案があり、次回のレガ・セリエA理事会で明らかにする」と、レガ・セリエA会長のエツィオ・マリア・シモネッリRai Radio 1の「Radio Anch'io Sport」で語った。対象は、メディアセットの各チャンネルで独占放送される2026年のイタリア・スーペルコッパで、一発勝負の形式に戻り、インテルとラツィオが対戦する。現時点で最も有力な日程は12月22日または23日となっている。


  • 2026年のイタリア・スーパーカップは、2025-26シーズンのセリエA王者インテルと、同じく2025-26シーズンのコッパ・イタリア決勝でそのインテルに敗れたラツィオの間で行われる。

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  • 試合の開催地はまだ決まっていないが、決定は今後数日以内に下される見込みだ。候補から外れたのはバクーで、現時点で最有力となっているのはアメリカだ。ここ数時間のうちにアメリカから具体的な提案が届く見通しで、その後、イタリアサッカー界の上層部が検討することになる。


    ただし、設定された期限までにアメリカから妥当なオファーが届かなかった場合、インテル対ラツィオはサン・シーロで開催される

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