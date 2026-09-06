試合の開催地はまだ決まっていないが、決定は今後数日以内に下される見込みだ。候補から外れたのはバクーで、現時点で最有力となっているのはアメリカだ。ここ数時間のうちにアメリカから具体的な提案が届く見通しで、その後、イタリアサッカー界の上層部が検討することになる。





ただし、設定された期限までにアメリカから妥当なオファーが届かなかった場合、インテル対ラツィオはサン・シーロで開催される。