チャルハノール：テンポを上げ、巧みにコントロールしながら無数のボールをさばき、2度にわたってミドルシュートでゴールに迫った。まだ100％ではないが、ユヴェントス戦、ミラン戦と比べれば、すでにパフォーマンスのレベルは上がっている。





バレッラ：尽きることのない小型エンジンが、再びハイペースで回り始めた。試合序盤のボニーへのボールは絶妙で、ボールを奪っては再び前進する姿は、まるで公式戦のようだった。その後は親善試合の空気からか、やや無理のあるプレーに走ってしまう場面も時折あって違和感はあったが、脚は仕上がっている。





ボニー：インテルの危険な攻撃のほとんどすべてで、フィニッシュ前の仕事でもシュート局面でも主役となっていた。前線の起点となるピオ・エスポジトの横で右にも左にも動き、スペースを最大限に生かしている。ゴールだけが足りず、それが心理面にも少しずつ影響し始めているが、いずれ決めるだろう。





ディマルコ：もうお分かりだろうか。ディマルコがいないインテルと、彼がいることで攻撃面で3倍は危険になるインテルがある。そして今日も後半、試合の表情を変えたのは彼だった。どうやってか。カルロス・アウグストにはできなかったこと、つまりワンタッチのアシスト、落とし、スペースの使い方で守備陣より一歩先のプレーを見せたからだ。





ストーンズ：これ以上のデビューを夢見られただろうか。アカンジとの連係でベティスのチャンスをほぼ完全に消し去り、ビルドアップも質が高い。最後はパヴァールの浮き球のアシストから、エリア内で反転しながらゴールを決め、これが決勝点となった。