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ライブ
AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

翻訳者：

インテル対ベティス、勝者と敗者：ストーンズはなんというデビュー！ ボニーはピオ・エスポジト以上。ディウフは後退、カルロス・アウグストは苦戦

インテル
ベティス
インテル 対 ベティス
クラブ親善試合

セリエA開幕戦のモンツァ戦を前に、インテルにとって最後の親善試合で明暗が分かれた選手たち。

インテルにとって夏最後の親善試合となり、この後はいよいよ本番が始まる。インテルはアウェーでベティス・セビージャと対戦し、バリのサン・ニコラで行われた一戦を、デビュー戦のストーンズのゴールで1-0の勝利で飾った。

この緑白のチームを相手に、クリスティアン・キヴは、2026-2027シーズンのセリエA開幕戦を前に、選手たちのコンディションについて好材料を求めていた。その開幕戦では、現イタリア王者として、ラウタロらが8月23日（土）18時30分からサン・シーロでピッチに立つ。 そしてこのテストマッチからは、好感触の材料もあれば、そこまで前向きではない材料も得られた。


以下、評価が高かった選手と低かった選手を紹介する。


  • トップ

    チャルハノール：テンポを上げ、巧みにコントロールしながら無数のボールをさばき、2度にわたってミドルシュートでゴールに迫った。まだ100％ではないが、ユヴェントス戦、ミラン戦と比べれば、すでにパフォーマンスのレベルは上がっている。


    バレッラ：尽きることのない小型エンジンが、再びハイペースで回り始めた。試合序盤のボニーへのボールは絶妙で、ボールを奪っては再び前進する姿は、まるで公式戦のようだった。その後は親善試合の空気からか、やや無理のあるプレーに走ってしまう場面も時折あって違和感はあったが、脚は仕上がっている。


    ボニー：インテルの危険な攻撃のほとんどすべてで、フィニッシュ前の仕事でもシュート局面でも主役となっていた。前線の起点となるピオ・エスポジトの横で右にも左にも動き、スペースを最大限に生かしている。ゴールだけが足りず、それが心理面にも少しずつ影響し始めているが、いずれ決めるだろう。


    ディマルコ：もうお分かりだろうか。ディマルコがいないインテルと、彼がいることで攻撃面で3倍は危険になるインテルがある。そして今日も後半、試合の表情を変えたのは彼だった。どうやってか。カルロス・アウグストにはできなかったこと、つまりワンタッチのアシスト、落とし、スペースの使い方で守備陣より一歩先のプレーを見せたからだ。


    ストーンズ：これ以上のデビューを夢見られただろうか。アカンジとの連係でベティスのチャンスをほぼ完全に消し去り、ビルドアップも質が高い。最後はパヴァールの浮き球のアシストから、エリア内で反転しながらゴールを決め、これが決勝点となった。

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  • 期待外れ

    カルロス・アウグスト：キヴは彼を本来のサイドの役割に戻したが、ブラジル人選手は精彩を欠く現状をあらためて示した。ワンタッチでのプレーは一度もなく、アントニーに苦しめられ、そのアントニーはチームで最も危険な存在となった。前に出ていけた場面でもプレーが一拍遅れ、守備陣を助ける形になってしまった。


    ジエリンスキ：中盤の他の2人とのテンポの違いが際立った。終始一定のペースでプレーし、加速することが一度もない。サイドでの挟み込みの守備を助ける場面でも苦しんだ。彼にとってベストな試合ではなかった。


    ピオ・エスポジト：懸命に動き、競り合いにも挑んだが、彼もまたまだ明らかに体が重く、爆発力に欠けて見えた。中央のエリアを横切るボールに対し、2度遅れて入ってしまった。コンディションを上げるには時間が必要だが、インテルにはその時間がない。


    ディウフ：右サイドで起用されたフランス人にとって、これまでのプレシーズンでの出来と比べて初めての後退となった。今回は相手をかわして深い位置まで入り、脅威となる場面がほとんどなく、キヴが彼に求めるような鋭い加速やプレーも見せられなかった。時折その片りんは見せたが、いつもより大胆さに欠けていた。


    ルイス・エンリケ：ディウフに対して言ったことがそのまま当てはまる。あのサイドでインテルが危険な形を作ったのは、実質的にスチッチがそのエリアに流れた時だけだった。あまりに消極的で、球際でも苦しみ、守備面でもこのブラジル人の読み違いから危険な場面が2度ほど生まれただけだった。すでに別れを考えているのかもしれない。

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