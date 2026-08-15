インテルでは、2026-27シーズンの正式な開幕が近づいている。ちょうど7日後の8月23日土曜日、サン・シーロでモンツァとの初戦を迎える。万全の準備を整えるため、インテルはきょうバリで、19時30分からサン・ニコラにてベティス・セビージャと対戦する。プレシーズン最後の本格的な親善試合となる。キヴは、ブリアンツォーリとの初戦に臨む先発11人を試す見込みだが、注目は、正式発表があったのが昨日だけで、なお本調子ではないトゥラムと同様に欠場するスペンスよりも、ストーンズやラウタロ（ともに試合開始時はベンチスタート）がどのようなコンディションにあるかという点にある。ここまで一度も起用されていないからだ。
Getty Images Sport
翻訳者：
インテル対ベティス・セビージャは19時30分キックオフ。公式スタメン発表、ディウフとボヴィオが先発。ディマルコ、ラウタロ、ストーンズはベンチスタート。
インテル対ベティス：公式スタメンと試合記録
インテル-ベティス
得点者：-
インテル（3-5-2）：J・マルティネス；ビセック、ボヴィオ、バストーニ；ディウフ、バレッラ、チャルハノール、ジエリンスキ、カルロス・アウグスト；エスポジト、ボニー。
控え：ディ・ジェンナーロ、プロヴェデル、スタンコヴィッチ、ストーンズ、スチッチ、ラウタロ、ルイス・エンヒキ、ムヒタリアン、アカンジ、パヴァール、ディマルコ、イドリッソウ。
監督：クリスティアン・キヴ。
レアル・ベティス（4-2-3-1）：バジェス；ベジェリン、バルトラ、ナタン、フラン・ガルシア；ファクンド・ベルナル、マルク・ロカ；アントニー、フォルナルス、リケルメ；エルナンデス。
控え：マヌ・ゴンサレス、D・ジョレンテ、イケル、フィダルゴ、V・ゴメス、デオッサ、イスコ、ジュニオル・フィルポ、パブロ・ガルシア、ブアレ、オルティス。
監督：マヌエル・ペジェグリーニ。
GOALと主なプレー
1分 19時30分、バーリのサン・ニコラでキックオフ
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