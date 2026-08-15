インテルでは、2026-27シーズンの正式な開幕が近づいている。ちょうど7日後の8月23日土曜日、サン・シーロでモンツァとの初戦を迎える。万全の準備を整えるため、インテルはきょうバリで、19時30分からサン・ニコラにてベティス・セビージャと対戦する。プレシーズン最後の本格的な親善試合となる。キヴは、ブリアンツォーリとの初戦に臨む先発11人を試す見込みだが、注目は、正式発表があったのが昨日だけで、なお本調子ではないトゥラムと同様に欠場するスペンスよりも、ストーンズやラウタロ（ともに試合開始時はベンチスタート）がどのようなコンディションにあるかという点にある。ここまで一度も起用されていないからだ。











