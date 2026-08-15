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ライブ
Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

翻訳者：

インテル対ベティス・セビージャは19時30分キックオフ速報。

インテル
インテル 対 ベティス
ベティス
クラブ親善試合
セリエ A

シーズン開幕前、インテルにとって今季最後のプレシーズンマッチ。

インテルにとって新シーズン2026/2027の正式な幕開けが近づいている。ちょうど7日後の8月23日（土）、サン・シーロでモンツァとの初戦を迎える。最高の準備を整えるため、インテルは今日19時30分からバーリのサン・ニコラでベティス・セビージャと対戦する。今プレシーズン最後の本格的な親善試合だ。キヴはブリアンツォーリとの一戦で先発するベスト11を試す見通しだが、注目は昨日ようやく正式発表されたスぺンスというより、最後に加わり、ここまで一度も起用されていないストーンズ、ラウタロ、トゥラムのコンディションに集まっている。




  • 予想スタメン

    インテル（3-5-2）マルティネス；ビセック、アカンジ、バストーニ；ディウフ、バレッラ、チャルハノール、ジエリンスキ、ディマルコ；エスポジト、ボニー。監督：キヴ。

    ベティス・セビージャ（4-2-3-1）バジェス；ベジェリン、ナタン、バルトラ、フラン・ガルシア；ファクンド・フォルナルス；アントニー、イスコ、リケルメ；クチョ。監督：ペジェグリーニ。

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  • GOALと主な出来事

    1分　19時30分、バーリのサン・ニコラでキックオフ

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