インテルにとって新シーズン2026/2027の正式な幕開けが近づいている。ちょうど7日後の8月23日（土）、サン・シーロでモンツァとの初戦を迎える。最高の準備を整えるため、インテルは今日19時30分からバーリのサン・ニコラでベティス・セビージャと対戦する。今プレシーズン最後の本格的な親善試合だ。キヴはブリアンツォーリとの一戦で先発するベスト11を試す見通しだが、注目は昨日ようやく正式発表されたスぺンスというより、最後に加わり、ここまで一度も起用されていないストーンズ、ラウタロ、トゥラムのコンディションに集まっている。
Getty Images Sport
翻訳者：
インテル対ベティス・セビージャは19時30分キックオフ速報。
予想スタメン
インテル（3-5-2）マルティネス；ビセック、アカンジ、バストーニ；ディウフ、バレッラ、チャルハノール、ジエリンスキ、ディマルコ；エスポジト、ボニー。監督：キヴ。
ベティス・セビージャ（4-2-3-1）バジェス；ベジェリン、ナタン、バルトラ、フラン・ガルシア；ファクンド・フォルナルス；アントニー、イスコ、リケルメ；クチョ。監督：ペジェグリーニ。
GOALと主な出来事
1分 19時30分、バーリのサン・ニコラでキックオフ
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。