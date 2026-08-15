インテルにとって新シーズン2026/2027の正式な幕開けが近づいている。ちょうど7日後の8月23日（土）、サン・シーロでモンツァとの初戦を迎える。最高の準備を整えるため、インテルは今日19時30分からバーリのサン・ニコラでベティス・セビージャと対戦する。今プレシーズン最後の本格的な親善試合だ。キヴはブリアンツォーリとの一戦で先発するベスト11を試す見通しだが、注目は昨日ようやく正式発表されたスぺンスというより、最後に加わり、ここまで一度も起用されていないストーンズ、ラウタロ、トゥラムのコンディションに集まっている。











