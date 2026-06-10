インテル本拠地では入れ替わりが激しく、多くの面会が行われた。
ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネのクラブハウスには、マウロ・レオ（グッビオSD、レンタル移籍の若手について交渉）や代理人のトゥリオ・ティンティ（バストーニら）、マヌエル・モンティポ（ルッジェーリら）らが訪れたが、彼らは氷山の一角に過ぎなかった。
午後早々、さらに別の重要人物がクラブを訪れた。
インテル本拠地では入れ替わりが激しく、多くの面会が行われた。
ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネのクラブハウスには、マウロ・レオ（グッビオSD、レンタル移籍の若手について交渉）や代理人のトゥリオ・ティンティ（バストーニら）、マヌエル・モンティポ（ルッジェーリら）らが訪れたが、彼らは氷山の一角に過ぎなかった。
午後早々、さらに別の重要人物がクラブを訪れた。
実際、インテル本部には、イヴァン・プロヴェデルの代理人ジャンニ・ラヴァも訪れていた。
1994年生まれのこのGKは、6月30日に契約が切れるヤン・ゾマーの後継候補としてインテルの注目を集めている。
プロヴェデルはラツィオと2027年6月30日までの契約を残している。ラツィオのロティート会長は彼の移籍で500万ユーロ程度の収入を期待していると『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が報じた。
一方、インテルは200～300万ユーロ程度の低い金額での獲得を狙っている。