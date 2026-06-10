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Provedel LazioGetty Images

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インテル対プロヴェデル、GK代理人がインテルの本拠地を訪問：現状

インテル
イヴァン・プロヴェデル
ラツィオ
移籍情報
セリエ A

インテルはソマーの後任としてラツィオのGKに照準を合わせている。代理人がクラブ本部に到着した。

インテル本拠地では入れ替わりが激しく、多くの面会が行われた。


ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネのクラブハウスには、マウロ・レオ（グッビオSD、レンタル移籍の若手について交渉）や代理人のトゥリオ・ティンティ（バストーニら）、マヌエル・モンティポ（ルッジェーリら）らが訪れたが、彼らは氷山の一角に過ぎなかった。


午後早々、さらに別の重要人物がクラブを訪れた。

  • 本社にいるプロヴェデルの担当者

    実際、インテル本部には、イヴァン・プロヴェデルの代理人ジャンニ・ラヴァも訪れていた。


    1994年生まれのこのGKは、6月30日に契約が切れるヤン・ゾマーの後継候補としてインテルの注目を集めている

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  • ラツィオの要求とインテルの方針

    プロヴェデルはラツィオと2027年6月30日までの契約を残している。ラツィオのロティート会長は彼の移籍で500万ユーロ程度の収入を期待していると『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が報じた。


    一方、インテルは200～300万ユーロ程度の低い金額での獲得を狙っている。