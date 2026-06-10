インテル本拠地では入れ替わりが激しく、多くの面会が行われた。





ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネのクラブハウスには、マウロ・レオ（グッビオSD、レンタル移籍の若手について交渉）や代理人のトゥリオ・ティンティ（バストーニら）、マヌエル・モンティポ（ルッジェーリら）らが訪れたが、彼らは氷山の一角に過ぎなかった。





午後早々、さらに別の重要人物がクラブを訪れた。