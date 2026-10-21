ジョゼップ・マルティネス 7.5： 自陣に飛んでくるボールに対応し、試合のハイライトには3度、それも当然の活躍として登場する。まず前半終了間際、接戦を維持するボンダルのヘディングを阻止。そして何より終盤には、ネヴェルトン、続いてマトヴィエンコのシュートを奇跡的なセーブで防いだ。





アカンジ 5.5： 昨季の頼もしい姿は遠い記憶だ。スピードでたびたびかわされ、何より彼なら難なくこなすはずの後方からのパスやフィードをミスした。





バストーニ 4.5： ゼニツァでのイタリア代表の惨事を否応なく思い起こさせる役割に戻り、残念ながら本人にとってはまったく同じ結末となった。守備面では役割をうまく果たしていたが、2分間での2枚のイエローカードはシャフタールへの信じがたい贈り物であり、時計の針を数カ月前に戻す軽率な行為だった。





カルロス・アウグスト 8：3バックの一角もこなせるが、ディマルコのコンディションを考えれば、そこでは完全に持ち味が生きない。イタリア人選手が退くと位置を上げ、サイドを上下動するサイドバックへと変貌。守備も良く、攻撃はさらに良かった。今季序盤でまたしても決めたゴールは、まさに新鮮な空気のようだった。





スペンス 5： 消極的で、不安げで、試合にまったく入れず、ボールを持てば常に後方へ戻した。先発デビューは不合格だ

（59分 ディウフ 6： 少なくとも、苦しい時間帯に投入されてチームに刺激を与えた。しかしバストーニの退場で勢いは止まり、走ることは走っても、後方へ向かわざるを得なくなった）





バレッラ 6： 精度を欠く場面は多かったが、最後には走力と闘志をさらに発揮。最も必要な場面で、インテルに数的不利をそれほど感じさせない働きにつなげた。





チャルハノール 5：交代には明らかに不満げな様子でキヴ監督に反応したが、ルーマニア人指揮官の判断は正しかった。前半序盤にわずかに外れたシュートを放った後は、プレスや守備のカバーでたびたび出遅れた。

（59分 ジエリンスキ 6：堅実なプレーに終始したが、ゲームメイクではチャルハノールほど混乱がなかった）





スチッチ 5.5： 非常によく走ったが、空回りも多かった。プレスに出るタイミングを誤り、退場後の緊張が最も高まった場面では、十分に避けられたイエローカードを受け、キヴ監督に交代を余儀なくさせた

（73分から ルイス・エンリケ 6： 本来は攻撃的なサイドの選手だが、試合を終えたのは4バックのサイドバックとしてだった。経験不足による不安定な場面もあったが、これが今後のポジションになるのだろうか）





ディマルコ 5.5：まだ万全ではなく、それはスタミナにもプレーの質にも表れた。20分を過ぎると運動量が落ち、クロスやパスだけでなく、得意のセットプレーでも単純なミスを犯した

（59分 ビセック 6.5：必要だったのはエネルギーで、彼にはそれがあり余るほどある。93分まで体を張り、フィジカルの強さを発揮した）





ボニー 6： テュラムとやや動きが重なったが、プレーできるボールが自分のところに届いた数少ない場面では、それでも脅威を生み出した。

（75分 ムヒタリアン 6.5：バストーニの退場で苦しくなった試合を勝ち切るには、経験と落ち着き、冷静さが必要だった。そこで、このベテランがピッチに登場。カルロス・アウグストへの絶妙なアシストに加え、足元で完璧にボールを管理し、テンポを落として試合をコントロールした。テュラムのアシストからの好機を逃したのだけが惜しい）





テュラム 6.5： 良い入りを見せたが、インテル全体が守備から攻撃へボールを運ぶのに苦しみ始めると、勢いが鈍った。バストーニの退場が精神面で問題になり得ると察すると、シャフタールの守備陣を背負いながら加速。ムヒタリアンへのアシストは、ゴールにつながってもおかしくなかった。





キヴ監督 6：先発の選択には納得しがたい部分があり、彼のインテルは、自身が望む姿からも、ブルージュ戦後に求められた姿からも遠い。ただ、試合の流れを的確に読み、交代策によって勝ち点3を持ち帰った。