ジョゼップ・マルティネス 7.5： 自陣に飛んできたボールを確実に処理。試合のハイライトにも、好守で3度登場した。まずは前半終了間際、試合の均衡を保つボンダルのヘディングを阻止。とりわけ終盤には、ニューヴェルトン、続いてマトヴィエンコのシュートを奇跡的に防いだ。





アカンジ 5.5： 昨季の圧倒的な姿は遠い記憶となった。スピードでたびたび出し抜かれ、何より、彼なら難なくこなすはずの後方からのパスやフィードでミスを犯した。





バストーニ 4.5： ゼニツァでのイタリア代表の惨事を否応なく思い起こさせる役割に戻り、残念ながら今回もまったく同じ結末を迎えた。守備面での役割はうまくこなしていたが、2分間で立て続けにイエローカードを受けたのはシャフタールへの信じ難い贈り物であり、時計の針を数カ月前に戻す軽率なプレーだった。





カルロス・アウグスト 8：3バックの脇でもプレーできるが、ディマルコのコンディションを考えれば、そこに置いておくのはあまりにもったいない。イタリア人選手が退くとポジションを上げ、サイド全域をカバーするサイドバックに変貌。守備も良く、攻撃はさらに良かった。今季序盤から重ねているゴールをまた決め、チームに息を吹き込んだ。





スペンス 5： 消極的で、不安げで、試合にまったく入れず、ボールを持てば常に後ろへ戻した。先発デビューは不合格だ

（59分 ディウフ 6： 少なくとも投入直後は、苦しい時間帯のチームに刺激を与えた。だが、バストーニの退場で勢いは止まり、走るにしても後方へ走らざるを得なくなった）





バレッラ 6： パスの精度を欠く場面が多かった。それでも最後は、最も必要な場面で運動量と闘志を一段と発揮し、インテルが数的不利を感じにくくなることに貢献した。





チャルハノール 5：交代には明らかに不満を見せて退いたが、ルーマニア人指揮官キヴの判断は正しかった。前半序盤にわずかに外れたシュートを放った後は、プレスに出るタイミングもカバーに入るタイミングも、たびたび遅れた。

（59分 ジエリンスキ 6：手堅いプレーに終始したが、ゲームメイクではチャルハノールほど混乱がなかった）





スチッチ 5.5： 非常によく走ったが、空回りすることも多かった。プレスのタイミングを誤り、退場後の緊張が最も高まった場面では、十分に避けられたイエローカードを受け、キヴは交代を余儀なくされた

（73分から ルイス・エンリケ 6： 本来は攻撃的なサイドの選手だが、4バックのサイドバックとして試合を終えた。経験不足から危うい場面もあったが、これが今後の彼の役割になるのだろうか）





ディマルコ 5.5：まだ本調子ではない。20分を過ぎると運動量が落ち、プレーの質にもそれが表れた。クロスやパスだけでなく、得意のセットプレーでも単純なミスがあった

（59分 ビセック 6.5：必要だったのはエネルギーで、彼にはそれがあり余るほどあった。93分まで相手と競り合い、フィジカルの強さを発揮した）





ボニー 6： テュラムとやや動きが重なったが、プレーできるボールが自分のところに届いた数少ない場面では、それでも脅威となった。

（75分 ムヒタリアン 6.5：バストーニの退場で難しくなった試合を勝ち切るには、経験と落ち着き、冷静さが必要だった。そこでピッチに登場したのが、このベテランだ。カルロス・アウグストには絶妙なアシストを送り、足元のボールを完璧に扱い、ペースを落として試合をコントロールした。惜しまれるのは、テュラムのアシストからのチャンスを逃したこと）





テュラム 6.5： 良い立ち上がりを見せたが、インテル全体が守備から攻撃へボールを運べなくなると勢いを落とした。バストーニの退場が精神面の問題になり得ると察すると再び加速し、シャフタールの守備陣を背負いながら前進した。ムヒタリアンへのアシストは、得点につながってもおかしくなかった。





キヴ監督 6：先発の人選には疑問が残る。彼のインテルは、自身が見たい姿からも、ブルージュ戦後に求められた姿からも遠い。それでも試合を的確に読み、ベンチから投入した選手たちの働きで勝ち点3を手にした。